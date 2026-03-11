Burkina : l'envoyé de Trump veut réaffirmer le respect de la souveraineté du pays

Un haut responsable américain doit se rendre à Ouagadougou au Burkina Faso pour rencontrer les autorités burkinabè. Nick Checker, fonctionnaire du Bureau des affaires africaines du Département d’État des États-Unis, prévoit d’échanger avec des responsables du Burkina Faso afin de réaffirmer le respect de Washington pour la souveraineté du pays.

Selon les informations communiquées par les services diplomatiques américains, cette visite doit également permettre d’aborder les prochaines étapes d’une coopération entre les deux pays sur des sujets liés à la sécurité et à l’économie. Des discussions sont prévues avec plusieurs responsables burkinabè dans la capitale.

Relations diplomatiques marquées par des tensions récentes

Les échanges entre Ouagadougou et Washington ont connu plusieurs épisodes de crispation ces dernières années. Les relations se sont dégradées après l’arrivée de l’armée au pouvoir. Les autorités américaines ont alors suspendu certains programmes de coopération et exprimé leurs préoccupations concernant le retour à un ordre constitutionnel.

Le Burkina Faso avait aussi été retiré du programme américain Millennium Challenge Corporation, un dispositif de financement destiné aux pays engagés dans des réformes économiques et institutionnelles. Dans le même temps, le Burkina Faso a réorienté une partie de sa politique étrangère vers de nouveaux partenaires sécuritaires et politiques, notamment la Russie. Malgré ces divergences, les relations diplomatiques n’ont jamais été rompues. Les deux pays maintiennent des canaux de discussion par l’intermédiaire de leurs représentations diplomatiques et de programmes de coopération sectorielle.

Washington maintient un dialogue sur la sécurité et l’économie

La sécurité reste l’un des principaux sujets d’intérêt commun entre les deux États. Le Burkina Faso fait face depuis près d’une décennie au phénomène du terrorisme. Les États-Unis continuent d’appuyer certains programmes dans les domaines humanitaire et sanitaire.

Au début de l’année 2026, un protocole de coopération dans le secteur de la santé avait été signé entre les autorités burkinabè et des institutions américaines, portant sur le renforcement de la surveillance sanitaire et des capacités de réponse aux crises épidémiques. La visite de Nick Checker doit permettre d’aborder ces différents dossiers et d’examiner les conditions d’une coopération future dans un environnement diplomatique marqué par les recompositions au Sahel.

Une visite destinée à relancer les échanges

La rencontre prévue à Ouagadougou intervient alors que plusieurs pays du Sahel redéfinissent leurs partenariats internationaux en matière de sécurité et de développement. Les autorités américaines ont indiqué que l’objectif du déplacement est de poursuivre le dialogue avec les dirigeants burkinabè et d’identifier des domaines d’intérêt commun.

Nick Checker devrait également évoquer les mécanismes de concertation entre les deux pays et les perspectives de collaboration dans les secteurs économiques et sécuritaires. Le calendrier précis des entretiens à Ouagadougou n’a pas été rendu public par le Département d’État américain, mais la visite doit se dérouler dans les prochains jours et inclure des rencontres avec des responsables du gouvernement burkinabè.