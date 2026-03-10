CAF : jusqu'à 6 millions de dollars pour les champions africains, un record de dotations

Le 9 mars 2026, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé un renforcement de son soutien financier aux clubs africains. La prime accordée au vainqueur de la CAF Champions League passe désormais à 6 millions de dollars, contre 2,5 millions il y a cinq ans. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, poursuit ainsi la mise en œuvre de son plan de soutien financier.

Des primes en hausse de plus de 120 % depuis 2020

Entre 2020 et 2025, les primes ont connu une forte augmentation. Le vainqueur de la Ligue des Champions, qui recevait 2,5 millions de dollars, percevra désormais 6 millions pour la saison 2025/26, soit une progression de 140 %. Pour la Coupe de la Confédération, la prime passe de 1,25 million à 4 millions de dollars, enregistrant une hausse de 220 %.

Ces augmentations ne concernent pas uniquement les vainqueurs. Selon la CAF, le montant total des primes et paiements de solidarité alloués aux clubs africains dépasse aujourd’hui 42 millions de dollars par saison, ce qui représente une augmentation de 123,4 % depuis l’arrivée de Patrice Motsepe à la présidence.

Un signal du changement de priorités

La hausse de 2025/26 affiche des ambitions : 6 millions de dollars pour la Ligue des Champions (+50 %) et 4 millions pour la Coupe de la Confédération (+100 %). Ces montants restent inférieurs à ceux d’autres confédérations continentales, mais marquent une rupture avec les politiques de la décennie précédente.

Selon un rapport du secteur du football africain, les clubs africains reçoivent également des paiements de solidarité pour participer aux compétitions CAF, un système renforcé depuis 2020. Ces gains permettent aux clubs de consolider leurs effectifs et leurs infrastructures.

Motsepe persiste dans sa stratégie

Le président de la CAF a annoncé ces augmentations comme la suite logique de sa politique financière et de réinvestissement. Les clubs africains, qui dépendent des revenus des compétitions continentales, devront pouvoir capitaliser ces ressources avant la fin de l’année 2025.