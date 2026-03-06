Cameroun : Samuel Eto'o offre 1,5 million FCFA de primes à des athlètes locaux

Le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto’o, a reçu en audience vendredi 6 mars 2026 à Tsinga, à Yaoundé, les vainqueurs de la 31e édition de la Course de l’Espoir du Mont Cameroun. À cette occasion, l’ancien capitaine des Lions indomptables a offert une prime totale de 1,5 million de francs CFA aux deux athlètes camerounais, selon les informations communiquées par leur entourage et reprises par plusieurs médias sportifs.

Les deux champions, Hamadou Bih Ibrahim et Wirba Mary Grace, étaient accompagnés du dirigeant du club Afeum-Alah Athletic, Apongnwu Wilson. Le président de la FECAFOOT leur a remis une enveloppe d’un million de francs CFA, tandis que le quatrième vice-président de l’instance, Pascal Abunde, a ajouté une contribution de 500 000 francs CFA.

Une victoire au sommet du Mont Cameroun

La 31ᵉ édition de la course, disputée quelques jours plus tôt dans la ville de Buéa, a consacré deux profils différents mais également expérimentés. Chez les hommes, Hamadou Bih Ibrahim s’est imposé sur les pentes du Mont Cameroun, volcan culminant à 4 095 mètres et considéré comme le point le plus élevé d’Afrique centrale.

Le parcours de cette compétition exige une endurance particulière. Les coureurs doivent gravir puis redescendre les flancs du volcan sur un terrain alternant sentiers forestiers, roches volcaniques et zones sableuses. La course figure parmi les épreuves d’athlétisme les plus exigeantes du continent. Dans la catégorie féminine senior, Wirba Mary Grace a bouclé l’épreuve en 5 heures, 22 minutes et 11 secondes. L’athlète est également arbitre dans la première division du football féminin camerounais, la Guinness Super League, où elle officie régulièrement lors des rencontres du championnat.

Une compétition emblématique du sport africain

Créée en 1973, la Course de l’Espoir est l’un des événements sportifs les plus connus du Cameroun. Organisée chaque année sur les pentes du Mont Cameroun, elle attire des coureurs venus de plusieurs pays africains et d’Europe.

L’épreuve est souvent classée parmi les grandes courses de montagne du continent. Sa réputation tient à la difficulté de son tracé et aux conditions climatiques changeantes sur le volcan, où les participants peuvent affronter chaleur tropicale, brouillard et vents froids à mesure qu’ils prennent de l’altitude.

Au fil des décennies, la compétition a révélé plusieurs figures majeures de la discipline, dont l’athlète camerounaise Sarah Etonge, sept fois victorieuse de l’épreuve et longtemps considérée comme la référence de la course de montagne au Cameroun.

La course constitue également un événement populaire important dans la région du Sud-Ouest. Chaque édition attire plusieurs milliers de spectateurs et de participants, amateurs comme professionnels.

Un geste de soutien aux champions

La réception organisée par la FECAFOOT s’inscrit dans un geste de reconnaissance envers les performances réalisées lors de l’édition 2026. Selon les informations relayées par les organisateurs, les deux athlètes ont été félicités pour leur parcours et pour la visibilité donnée au sport camerounais.

Samuel Eto’o a vivement félicité les deux athlètes et n’a pas manqué l’occasion de leur prodiguer des conseils. La présence d’une arbitre de football parmi les lauréats a également suscité l’attention. Wirba Mary Grace fait partie du corps arbitral actif dans le championnat féminin camerounais, une compétition organisée sous l’égide de la FECAFOOT.



L’édition 2026 de la Course de l’Espoir a ainsi confirmé la popularité de l’épreuve et la diversité des profils d’athlètes qui y participent. Les organisateurs devraient prochainement publier le bilan officiel de la compétition et les statistiques de participation de cette 31ᵉ édition.