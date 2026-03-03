Cameroun : Samuel Eto’o se moque de Marc Brys « l’incompétent »

Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o, a publiquement critiqué la gestion passée des sélectionneurs lors d’un événement organisé au Cameroun cette semaine. Interrogé sur le renouvellement du contrat de l’entraîneur local David Pagou, il a défendu le choix de promouvoir des techniciens nationaux tout en visant, sans le nommer directement, son prédécesseur à la tête des Lions Indomptables.

Face aux participants, Samuel Eto’o a salué les performances récentes de la sélection sous la direction de David Pagou, estimant que le travail accompli justifiait la prolongation de son contrat. Le président de la Fecafoot a également dénoncé certaines décisions antérieures en matière de recrutement d’entraîneurs, déclarant qu’il ne laisserait plus « l’argent dicter la compétence » au Cameroun.

Des tensions ouvertes avec Marc Brys

Ces propos interviennent après plusieurs mois de relations conflictuelles entre Samuel Eto’o et l’ancien sélectionneur belge Marc Brys. Nommé par le ministère camerounais des Sports, Marc Brys avait vu sa désignation contestée par la Fecafoot, qui revendique la compétence technique sur la gestion des équipes nationales conformément aux statuts fédéraux.

Publicité

Le différend avait donné lieu à des échanges publics tendus entre les deux hommes. Des séquences vidéo largement relayées sur les réseaux sociaux montraient des altercations verbales lors de réunions officielles. La fédération et le ministère s’étaient opposés sur la composition du staff technique et sur la publication de listes de joueurs pour les compétitions internationales.

Marc Brys avait, de son côté, publiquement critiqué l’attitude du président de la Fecafoot dans des déclarations rapportées par la presse sportive internationale. La collaboration entre les deux responsables n’avait jamais retrouvé de stabilité durable jusqu’à la fin de son mandat. Au cours du récent évènement, la légende camerounaise a taclé subitement Marc Brys en ces termes : « Si la Fédération dispose de moyens pour payer un entraîneur étranger incompétent, il est légitime d’investir des milliards pour valoriser un entraîneur camerounais compétent »

Pagou prolongé après la CAN 2025

La décision de prolonger David Pagou intervient après le parcours du Cameroun à la Coupe d’Afrique des nations 2025, achevée par une élimination en quart de finale face au Maroc. Malgré cette sortie prématurée, la Fecafoot estime que l’équipe a montré un regain d’intensité et une organisation plus cohérente.



La Fecafoot rappelle que, conformément à ses statuts adoptés lors de l’assemblée générale ordinaire, le comité exécutif reste l’organe habilité à valider les nominations et renouvellements des sélectionneurs nationaux. Cette précision intervient alors que les précédentes tensions institutionnelles avaient porté sur la répartition des prérogatives entre la fédération et l’autorité gouvernementale. La prochaine échéance officielle pour les Lions Indomptables concerne les matchs qualificatifs à la Coupe du monde 2026.