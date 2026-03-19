CAN 2025 : Eto'o interpelle la CAF sur la confiance des supporters après le sacre du Maroc

Samuel Eto’o, président de la Fécafoot, a adressé des messages à la CAF le 19 mars, se demandant comment restaurer la confiance des supporters africains après la décision du jury d’appel ayant déclaré le Maroc champion de la CAN 2025 le 17 mars.

La décision qui divise

L’Équipe a révélé le 19 mars que le président camerounais a adressé des messages à ses homologues. Ses questions reflètent le malaise au sein des fédérations africaines : « Comment restaurer la confiance des supporters africains envers leur CAF ? Comment réaffirmer notre légitimité sans fragiliser davantage notre institution ? »

Cette interpellation intervient deux mois après la finale du 18 janvier, où le Sénégal s’était imposé 1-0 face au Maroc après prolongation, avant que le jury d’appel de la CAF n’homologue le résultat 3-0 en faveur du Maroc pour forfait sénégalais.

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Un tournoi sous tension

La CAN 2025 organisée au Maroc a été marquée par plusieurs incidents arbitraux. Le penalty accordé au Maroc en fin de match, après consultation du VAR, avait provoqué le départ du terrain d’une partie des joueurs sénégalais. Selon les articles du règlement invoqués par la CAF, l’équipe qui quitte le terrain sans autorisation de l’arbitre est déclarée perdante.

Ces événements ont alimenté les critiques sur la gestion de la compétition et la gouvernance de l’instance continentale. Depuis, les réactions affluent, et l’incompréhension est de rigueur chez de nombreux dirigeants.

L’attente d’une réaction

Le Sénégal dispose de 10 jours à compter du 17 mars pour saisir le Tribunal Arbitral du Sport et contester la décision du jury d’appel. Cette procédure pourrait déterminer si la protestation des présidents de fédérations mènera à une révision institutionnelle au sein de la CAF.