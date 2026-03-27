CAN 2025 : le Maroc menace de poursuivre le Sénégal si le trophée est présenté en France

Le président du club des avocats au Maroc, Mourad El Ajouti, a adressé vendredi 27 mars des mises en demeure au Stade de France et à la Fédération sénégalaise de football pour interdire la cérémonie de présentation du trophée de la CAN 2025 prévue samedi 28 mars à Saint-Denis. Cette action juridique constitue l’escalade d’un conflit sans précédent dans le football africain.

Un titre disputé suite à la décision de la CAF

La finale du 18 janvier à Rabat avait vu le Sénégal remporter la victoire 1-0 en prolongation face au Maroc. Une controverse a éclaté lorsque les Lions de la Teranga ont quitté le terrain pendant environ dix minutes pour protester contre l’octroi d’un penalty aux Marocains. De retour sur le pelouse, l’équipe sénégalaise a inscrit le but décisif.

Le jury d’appel de la CAF a cependant tranché différemment. Le 19 mars, il a déclaré le Sénégal forfait et attribué le titre au Maroc sur tapis vert avec un score homologué de 3-0. La fédération marocaine invoquait l’article 82 du règlement de la CAF, relatif à l’abandon du terrain en cours de match.

Publicité

Les menaces du camp marocain

Face à la détermination sénégalaise de présenter le trophée malgré cette décision, Me Elajouti a émis des avertissements explicites samedi 28 mars. Il dénonce l’« usurpation de titre » et qualifie l’événement de « trouble manifestement illicite ». Il estime que toute cérémonie de remise basée sur ce qu’il considère comme un titre « révoqué » exposerait le Stade de France et ses organisateurs à des poursuites pour dommages-intérêts en responsabilité civile délictuelle. Me Elajouti s’est également réservé le droit de demander en urgence la mise sous séquestre judiciaire du trophée.

L’appel sénégalais au TAS

Le Sénégal a saisi le Tribunal arbitral du sport pour contester la décision de la CAF et maintient que le résultat sportif établi sur le terrain lui confère la légitimité du titre. En l’absence de décision suspensive du TAS, le Sénégal a confirmé son intention de tenir la cérémonie de présentation ce samedi lors du match amical contre le Pérou.