CAN 2025 : le message à peine voilé de Diomaye Faye à la CAF après la victoire du Maroc sur tapis vert

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a modifié sa photo de profil sur Instagram mercredi 18 mars 2026, affichant le trophée de la CAN derrière lui, une journée après la décision controversée de la CAF.

Une image qui fait passer un message politique

Selon SansLimites, le chef de l’État sénégalais apparaît désormais dans son bureau présidentiel avec, en arrière-plan, le trophée de la Coupe d’Afrique des nations.

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Ce changement d’image intervient après que la Confédération africaine de football (CAF) a attribué la victoire finale de la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert, alors que le Sénégal l’avait emporté sur le terrain. Le geste, non commenté officiellement, serait interprété comme un signal symbolique adressé à l’instance continentale et à l’opinion publique.

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Une décision contestée au sommet de l’État

La question a été abordée en Conseil des ministres à Dakar mercredi 18 mars 2026. D’après les informations rapportées par la presse sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye aurait exprimé son « regret » et son « indignation » face à cette décision. Un communiqué du gouvernement évoque une « vive consternation » et confirme que des recours sont en préparation avec la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le président aurait demandé à la ministre des Sports, Khady Diene Gaye, de coordonner les démarches pour saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Une crise sportive devenue affaire d’État

La CAN 2025, organisée au Maroc entre décembre 2025 et janvier 2026, a vu le Sénégal s’imposer sur le terrain. La décision du jury d’appel de la CAF, qui a finalement donné le titre au Maroc sur tapis vert deux mois après, a déclenché une vague de réactions au Sénégal, aussi bien politiques que populaires.

Selon SansLimites, l’exécutif sénégalais aurait même envisagé de mobiliser un pool d’avocats pour défendre le dossier devant les juridictions sportives. La Fédération sénégalaise de football devrait, selon les autorités, déposer un recours devant le Tribunal arbitral du sport.

Le TAS examinera les arguments des deux parties. Une annulation de la décision de la CAF ramènerait le match à son état avant le recours en appel, ce qui signifierait la restauration du titre au Sénégal. L’inverse maintiendrait la victoire marocaine, consolidant une première CAN remportée hors du terrain.