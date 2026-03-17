CAN 2025 : sans victoire sur le terrain, le Maroc hérite du titre le plus douteux de l'histoire

Le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a renversé mardi 17 mars le résultat de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en déclarant le Sénégal forfait. Le résultat du match joué le 18 janvier à Rabat, remporté 1-0 par les Lions de la Teranga en prolongation, a été homologué 3-0 en faveur du Maroc, pays organisateur, en application de l’article 84 du règlement de la compétition.

La décision renverse celle de la commission disciplinaire de première instance, qui avait statué en faveur du Sénégal fin janvier. Saisie sur appel par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), l’instance a estimé que le comportement de l’équipe sénégalaise relevait des articles 82 et 84 du règlement de la CAN, entraînant la sanction automatique du forfait.

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Une finale émaillée d’incidents

La soirée du 18 janvier avait viré au chaos dans les dernières minutes du temps réglementaire. Après qu’un but sénégalais eut été refusé, l’arbitre avait accordé un penalty au Maroc suite à une consultation du système VAR. La décision avait provoqué le départ d’une partie des joueurs sénégalais vers les vestiaires, encouragés par leur sélectionneur Pape Thiaw. Le match avait été suspendu pendant une quinzaine de minutes avant que les Lions de la Teranga, poussés par Sadio Mané, ne reviennent sur la pelouse. Le penalty marocain avait été repoussé, puis Pape Guèye avait inscrit le but de la victoire à la 94e minute.

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Le jury d’appel a retenu que ce départ temporaire constituait une violation de l’article 82 du règlement, lequel prévoit qu’une équipe quittant le terrain sans l’autorisation de l’arbitre est considérée perdante et éliminée de la compétition.

Sanctions annexes et responsabilités partagées

L’instance a également statué sur plusieurs incidents connexes. Le joueur marocain Ismaël Saibari, reconnu coupable de comportement fautif, a vu sa suspension ramenée à deux matchs officiels de la CAF, dont un avec sursis, et son amende de 100 000 dollars annulée. La FRMF a été maintenue responsable du comportement de ses ramasseurs de balles, avec une amende réduite à 50 000 dollars. L’amende de 100 000 dollars liée aux incidents autour de la zone de révision VAR a été confirmée.

Dix jours pour saisir le TAS

Conformément à l’article 48 des statuts de la CAF, la Fédération sénégalaise de football (FSF) dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la décision pour saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS). Une procédure devant cette juridiction suisse, seule compétente pour examiner en dernier ressort les décisions disciplinaires de la CAF, constituerait l’ultime recours du Sénégal pour récupérer un titre remporté sur le terrain il y a deux mois.