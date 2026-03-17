CDM 2026 : l'Algérie veut se frotter à l'Italie pour préparer le tournoi

L’Algérie prévoit un match amical contre l’Italie en juin aux États-Unis, selon la Fédération algérienne. Toutefois, la rencontre va dépendre de la qualification de la Squadra Azzurra. En effet, les champions du monde 2026 doivent passer par un barrage avant de valider leur ticket pour le mondial.

La Fédération algérienne de football poursuit l’ajustement de sa préparation à moins de trois mois du tournoi. Les petits plats sont mis dans les grands pour optimiser au mieux la préparation de l’équipe nationale. Les Fennecs doivent entrer en lice le 17 juin 2026 pour leur premier match du Mondial.

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Un accord de principe avec l’Italie

Selon des sources concordantes au sein de la presse algérienne, un protocole d’accord aurait été signé avec la Fédération italienne de football pour organiser une rencontre amicale entre l’Algérie et l’Italie en juin aux États-Unis. Ce type d’affiche servirait de test grandeur nature face à une sélection européenne de premier plan. L’Italie, absente des deux dernières éditions du Mondial, reste engagée dans sa campagne de qualification.

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Une préparation déjà bien structurée

Avant ce potentiel choc, le calendrier des Verts est déjà balisé. L’Algérie affrontera successivement les Pays-Bas, l’Uruguay et le Guatemala pour peaufiner sa préparation avant le Mondial. Ces rencontres s’inscrivent dans une stratégie de montée en intensité face à des styles de jeu variés. la Fédération privilégie des adversaires de haut niveau pour ajuster les automatismes avant le tournoi.

Cap sur le 17 juin

Le premier match de l’Algérie est programmé le 17 juin 2026. L’identité de l’adversaire dépendra du tirage officiel et des qualifications en cours. Le match contre l’Italie pourrait être confirmé ou abandonné en fonction de l’issue des éliminatoires européens, selon les informations de La Gazette du Fennec.