Confirmation de la démission de Boni Yayi: Qui pour conduire le destin de l’opposition ?

C’est un séisme dont l’onde de choc ne finit pas de secouer les fondations de l’opposition béninoise. Thomas Boni Yayi, figure de proue et président du parti « Les Démocrates » (LD), a réaffirmé avec une fermeté déconcertante sa décision de se retirer de la vie du parti. Ce mardi 10 mars 2026, à Tchaourou, l’ancien Chef de l’État a opposé une fin de non-recevoir définitive à la délégation de son propre parti venue le supplier de rester. Le divorce est désormais consommé, laissant derrière lui une formation politique orpheline et une opposition face à ses propres démons.

Pendant trois heures, une vingtaine de cadres, d’anciens députés et de responsables nationaux du parti « Les Démocrates » ont tenté l’impossible : faire plier l’homme qui, le 4 mars dernier, avait jeté l’éponge par une lettre officielle. Mais Thomas Boni Yayi est resté de marbre. Invoquant sa santé et un besoin impérieux de repos après des décennies de combats acharnés, il a scellé son destin politique. Mieux, ou pire selon les points de vue, son fils a également emboîté le pas, quittant lui aussi les rangs de la formation de l’opposition.

À lire aussi Bénin : Voici les critères de formation des cabinets municipaux UPR

Le « bouc émissaire » n’est plus

Pendant des années, Boni Yayi a été la cible privilégiée de toutes les critiques, à l’intérieur comme à l’extérieur de sa famille politique. Pour certains anciens membres démissionnaires, il était « le problème », l’homme dont l’omniprésence étouffait l’émergence de nouveaux leaders et dont les choix stratégiques servaient de paratonnerre aux échecs répétés de l’opposition.

Publicité

Aujourd’hui, avec ce départ irrévocable, le « bouc émissaire » change de visage ou, plus exactement, disparaît. Les frondeurs, les ralliés de dernière minute et les cadres restés fidèles ne pourront plus se cacher derrière l’ombre imposante de « l’homme de Tchaourou » pour justifier les errances ou les faiblesses du parti. Si « Les Démocrates » coulent, ils ne pourront plus dire que c’est à cause du poids de leur mentor. Le miroir de la responsabilité est désormais tendu devant chaque dirigeant du parti.

Un mariage forcé qui vire à la rupture

L’acharnement de la coordination nationale à refuser sa démission le 6 mars dernier ressemblait, à bien des égards, à une tentative de « mariage forcé ». Pourquoi s’accrocher à un leader qui demande, par écrit, sa liberté ? La réponse est purement arithmétique : Boni Yayi représentait le réservoir de voix, le financement et, surtout, l’unité de façade d’un parti traversé par des ambitions divergentes.

Sans son aura, l’édifice LD semble fragile. L’ancien président était le seul « dénominateur commun » capable de maintenir ensemble les courants radicaux et les modérés. Son départ risque d’ouvrir la boîte de Pandore des guerres de succession. Déjà, l’idée d’un congrès extraordinaire circule à Cotonou pour évoquer l’avenir du parti. Mais qui pourra chausser des bottes aussi grandes dans un contexte où les nouvelles lois électorales et la rigueur du cadre législatif ont quasiment réduit l’espace d’expression de l’opposition pour les six prochaines années ?

Vers une refondation nécessaire

Le divorce est officiel, la décision est irrévocable. Pour « Les Démocrates », l’heure n’est plus à la lamentation mais à la survie. Le parti doit maintenant prouver qu’il existe par ses idées, son organisation et son ancrage local, plutôt que par le nom de son géniteur politique.

La délégation qui a quitté Tchaourou ce mardi ne ramène pas un président dans ses bagages, mais une lourde responsabilité : celle d’empêcher l’effondrement de l’opposition. Si le parti ne réussit pas sa mue immédiate, il risque de devenir une relique politique d’une époque révolue. Thomas Boni Yayi a tourné la page. Reste à savoir si ceux qu’il laisse derrière lui sauront écrire le chapitre suivant ou s’ils resteront bloqués à la préface de l’ère post-Yayi.

L’opposition à la croisée des chemins

Au-delà du parti « Les Démocrates », c’est tout le paysage de l’opposition béninoise qui est redessiné. Le retrait de Boni Yayi pose une question brutale : à quel leader échoit désormais le destin de l’opposition ? Le parti LD a longtemps fonctionné sous perfusion de la popularité de son président d’honneur devenu Président du parti par la suite. En s’accrochant aux basques de l’ancien Chef de l’État, l’état-major a peut-être perdu un temps précieux pour construire un projet d’avenir qui ne soit pas uniquement lié à une personne.

Le départ de Yayi est un acte de réalisme, voire de sagesse. « Savoir partir à temps » est un art difficile en politique. En se retirant pour se consacrer au repos, Boni Yayi force ses lieutenants à devenir des capitaines. La période des « ordres venus de Tchaourou » est terminée.