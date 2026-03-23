He Sèdami MEDEGAN FAGLA, Photo : Facebook

Coopération Bénin-Chine : Le mérite académique célébré  

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L’excellence académique était à l’honneur en fin de semaine dernière à Cotonou. La cérémonie officielle de remise de prix aux lauréats de la 7ᵉ édition du Prix d’excellence de la « Ceinture et la Route de la Soie » a réuni autorités béninoises et chinoises autour d’un objectif commun : l’investissement dans le capital humain. Initialement prévue sous l’égide du Ministre par intérim Benjamin Hounkpatin, la cérémonie a été présidée par la Ministre Conseillère à l’Enseignement Supérieur, Madame Sèdami Médégan Fagla. En présence de l’Ambassadeur de Chine, S.E.M. Zhang Wei, elle a salué une coopération exemplaire qui dépasse le simple soutien financier.

Selon elle, ces bourses constituent un « levier d’émulation » pour une jeunesse appelée à devenir actrice du développement national. Le porte-parole des universités, Bruno Djossa, a renchéri en soulignant l’importance de ce dispositif pour la formation d’une élite compétente. Au nom des bénéficiaires, Fantasia Blondie Mahinou a exprimé une profonde gratitude, qualifiant ce prix de source de motivation majeure pour les étudiants.

Depuis son lancement en 2019, ce programme a déjà soutenu près de 350 étudiants pour un investissement global de 158 millions de FCFA. Pour cette 7ᵉ édition, une cinquantaine de lauréats ont été distingués. Cette année, le jury a mis un accent particulier sur la promotion du genre, l’inclusion des personnes en situation de handicap et l’innovation technologique. À travers cette initiative, le Bénin et la République populaire de Chine réaffirment la solidité de leur partenariat stratégique, tourné vers l’éclosion des talents qui bâtiront le Bénin de demain.

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