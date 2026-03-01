Cybercriminalité au Bénin : 56 personnes arrêtées par le CNIN ce week-end

Le Centre National d’Investigations Numériques a mené une série de raids simultanés ce week-end qui a abouti à l’arrestation de 56 suspects impliqués dans des activités de cyber-escroquerie. L’opération, déployée dans plusieurs localités du pays, visait des réseaux criminels actifs dans la spoliation en ligne et le détournement de fonds par le biais de fraudes numériques.

Une coordination à l’échelle nationale

Les interpellations se sont déroulées de manière simultanée à Comè, Parakou, Porto-Novo, Sèmè-Podji, Missérété, Abomey et Bohicon. Comè concentre le plus grand nombre d’arrestations avec 19 individus appréhendés, suivie par Parakou avec 14 suspects. Porto-Novo, Sèmè-Podji et Missérété réunies en ont livré 13, tandis qu’Abomey et Bohicon en cumulent 10. Cette synchronisation sur plusieurs zones indique une approche stratégique visant à démanteler les structures opérationnelles du réseau.

Les outils de la fraude saisis

Les enquêteurs ont saisi un matériel informatique conséquent : ordinateurs portables, téléphones mobiles et smartphones constituaient l’équipement principal permettant aux suspects de mener leurs opérations frauduleuses. Parallèlement, les forces de sécurité ont mis sous scellé des véhicules et des motos soupçonnés d’avoir été acquis grâce aux revenus générés par ces activités illégales.

Implications et suite de l’enquête

Les 56 personnes interpellées sont actuellement détenues par les autorités compétentes. Les investigations se poursuivent afin de retrouver tous les éventuels complices et de mettre fin aux réseaux de blanchiment d’argent associés à ces faits. Les procédures de mise en examen et les étapes judiciaires suivantes détermineront la nature précise des charges retenues contre chaque suspect.