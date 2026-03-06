Cybercriminalité au Bénin : trois personnes arrêtées à Vèdoko

Une opération du Centre national d’Investigations Numériques (CNIN) a conduit à l’interpellation de trois personnes soupçonnées d’activités frauduleuses en ligne ce vendredi 6 mars 2026 à Cotonou, capitale économique du Bénin. L’intervention s’est déroulée dans le quartier Vèdoko, situé dans le 10ᵉ arrondissement de la ville.

L’information a été rapportée par Peace FM, qui indique que les agents de cette unité spécialisée sont intervenus à l’aube après un travail de renseignement visant un lieu suspecté d’abriter des opérations de cybercriminalité.

À lire aussi Bénin : le tiktokeur Flapacha condamné à cinq ans de prison ferme pour escroquerie

Une opération ciblée dans le 10ᵉ arrondissement

Selon Peace FM, les enquêteurs du CNIN ont mené une intervention coordonnée pour surprendre les occupants des lieux identifiés lors des investigations préalables. Trois jeunes hommes ont été appréhendés sur place.

Publicité

Les agents ont également procédé à la saisie de plusieurs équipements utilisés dans les activités numériques des suspects. Ordinateurs, téléphones portables et autres matériels informatiques ont été récupérés et placés sous scellés afin d’être exploités dans le cadre de l’enquête.

Les investigations techniques devraient permettre d’examiner les données contenues dans ces appareils afin d’établir l’éventuelle implication des personnes arrêtées dans des opérations de fraude en ligne ou d’escroquerie via internet.

Les suspects ont été conduits dans les locaux du Centre national d’Investigations Numériques pour les premières auditions. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer la nature précise des activités menées depuis ce point ainsi que l’existence d’éventuels complices ou d’un réseau plus large. D’après Peace FM, les personnes interpellées devraient être présentées au procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) après les premières phases d’enquête.

Intensification de la lutte contre la cybercriminalité

Au Bénin, la cybercriminalité fait l’objet d’une surveillance renforcée de la part des autorités. Le Centre national d’Investigations Numériques joue un rôle central dans ce dispositif en menant des enquêtes techniques, en traquant les réseaux de fraude en ligne et en appuyant les procédures judiciaires. Les opérations d’interpellation menées dans plusieurs villes du pays visent à réduire les activités frauduleuses liées aux escroqueries sur internet, aux arnaques sur les réseaux sociaux ou aux manipulations financières numériques.

Les équipements informatiques saisis lors de ce type d’intervention font généralement l’objet d’expertises techniques destinées à identifier les transactions suspectes, les communications entre complices et les traces d’opérations frauduleuses. L’enquête ouverte après l’opération menée à Vèdoko doit désormais établir les responsabilités individuelles des personnes arrêtées et déterminer si leurs activités relèvent d’un réseau organisé. La présentation des suspects devant le procureur de la CRIET devrait constituer la prochaine étape de la procédure judiciaire.