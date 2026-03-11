Décès de Béninois au Togo : Le maire de Copargo précise les circonstances

Un accident de la circulation survenu dimanche 8 mars 2026 dans la région de Kara, au nord du Togo, a coûté la vie à quatorze ressortissants béninois et fait cinquante-huit blessés. Les victimes, originaires pour la plupart de la commune de Copargo, revenaient d’une cérémonie funéraire lorsqu’un camion transportant la délégation s’est renversé sur un axe montagneux.

Mercredi 11 mars, au micro de Bip Radio à Cotonou, le maire de Copargo, Idrissou Seibou, est revenu sur les circonstances du drame et la situation des blessés encore hospitalisés au Togo.

Une perte de contrôle après l’éclatement d’un pneu

Selon le maire, le groupe s’était rendu dans la localité togolaise de Sondinaho pour assister à des funérailles. La délégation a repris la route le dimanche pour regagner le Bénin. Le drame s’est produit sur un tronçon en relief, au moment où le véhicule quittait une pente pour rejoindre une portion goudronnée. Un pneu aurait éclaté alors que le camion descendait la montagne. Le système de freinage défaillant aurait empêché le conducteur de maîtriser le véhicule.

Publicité

Le camion a alors quitté sa trajectoire avant de percuter une habitation puis de se renverser. Le véhicule transportait environ soixante-dix personnes, toutes de nationalité béninoise. Interrogé sur le bilan, Idrissou Seibou a précisé que les informations initiales évoquant plus de vingt morts ne correspondaient pas aux constatations effectuées sur place. « Le bilan, c’est réellement 14 morts… Il y a 58 blessés », a-t-il déclaré sur Bip Radio.

Les victimes identifiées et réparties dans plusieurs centres de soins

Le maire de Copargo indique s’être rendu à Kara avec un conseiller local afin de procéder à l’identification des corps. Les quatorze victimes ont finalement été reconnues après vérification sur place, avec l’appui des autorités togolaises.

Les blessés ont été répartis dans plusieurs structures sanitaires de la ville. Selon les informations rapportées par Idrissou Seibou, les victimes sont prises en charge dans trois centres de soins, notamment le centre hospitalier universitaire de Kara, un centre hospitalier local et une structure médicale militaire. Parmi les cinquante-huit blessés, plusieurs cas restent jugés graves. Tous demeurent hospitalisés sur le territoire togolais.

Prise en charge par l’État togolais et coordination avec le Bénin

D’après le maire de Copargo, les autorités togolaises ont pris en charge les soins médicaux. Les traitements seraient assurés sans frais pour les victimes, les besoins en médicaments étant couverts à mesure des prescriptions médicales.

Les autorités administratives de Kara, dont le maire et le préfet, ont accompagné la délégation béninoise lors des démarches d’identification des victimes et de visite des centres de soins. L’accès aux structures hospitalières aurait été facilité sur instruction du gouverneur de la région.

Le rapatriement des dépouilles et la sortie éventuelle des blessés guéris doivent désormais être examinés dans un cadre de coopération entre les autorités des deux pays. Selon Idrissou Seibou, les démarches doivent se faire au niveau des États afin de définir la procédure officielle pour le transfert des corps vers le Bénin, précisément dans la commune de Copargo.