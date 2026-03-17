Défense : la France va tester un système plus efficace que le Patriot en Ukraine

Volodymyr Zelensky a annoncé le 13 mars que l’Ukraine recevrait cette année le SAMP/T nouvelle génération, système français de défense antiaérienne que Paris positionne comme plus performant que le Patriot américain. Le test se fera directement en conditions opérationnelles contre les menaces balistiques russes.

Des capacités balistiques sans précédent

Le SAMP/T nouvelle génération s’appuie sur les missiles ASTER 30, atteignant Mach 4+, soit 5 000 km/h. Cette vitesse lui permet d’intercepter des avions, des missiles de croisière et des drones à longue portée. Le système développé par Eurosam (filiale commune de Thales et MBDA) conserve les avantages du modèle originel de 2010 tout en traitant des menaces balistiques de plus grande envergure.

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« Nous recevons un système cette année que nous testerons face aux menaces balistiques », a annoncé Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a qualifié ce dossier du SAMP/T de « sujet le plus important » abordé avec Macron, soulignant l’enjeu stratégique du déploiement.

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Patriot : référence mondiale en danger de déclassement

Le Patriot, système américain de défense aérienne en service depuis 1984, a longtemps incarné la référence mondiale en matière d’interception de menaces aériennes. Cet équipement combine un système avancé de missile d’interception et l’un des radars les plus performants au monde. Cependant, face aux nouvelles générations de missiles hypersoniques et de drones, les capacités du Patriot montrent leurs limites.

Le SAMP/T se positionne comme l’alternative capable de dépasser ces limitations. Emmanuel Macron le décrit comme « le plus puissant du monde » et « plus efficace » que son concurrent américain, selon les déclarations du président français lors de la visite de Zelensky à Paris.

Une collaboration franco-italienne-britannique

Le SAMP/T origine naît en 2010 d’un partenariat franco-italien. La collaboration s’est ensuite étendue au Royaume-Uni pour cette nouvelle version renforcée. Ce système représente une alternative crédible au monopole américain dans la défense antiaérienne européenne.

Le test opérationnel en Ukraine doit débuter. Son efficacité réelle face aux capacités balistiques russes sera l’indicateur clé de sa performance par rapport au Patriot.