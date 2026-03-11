Diffusion d’images intimes sans consentement au Bénin : un gardien risque 24 mois de prison

Un gardien de maison poursuivi pour avoir filmé et diffusé des images intimes de sa voisine sans son consentement était devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) le mardi 3 mars 2026. À l’issue de l’audience, le ministère public a requis 24 mois de prison dont 12 mois ferme, ainsi qu’une amende d’un million de francs Cfa contre le prévenu.

Selon Libre Express, l’homme est accusé d’avoir capturé des images de sa voisine alors qu’elle sortait de la douche, puis de les avoir diffusées sur son statut WhatsApp. La diffusion de ces images a ensuite conduit la victime à saisir la justice.



À la barre, le prévenu a reconnu les faits. Il a expliqué avoir effectivement filmé la jeune femme et diffusé la vidéo sur son statut WhatsApp. Il a présenté ses excuses à la victime et affirmé que la publication était une erreur.



Au cours de la procédure, la victime avait demandé 20 millions de francs Cfa à titre de réparation du préjudice subi. Par la suite, elle a retiré sa plainte, un retrait lié au fait que l’accusé souffrirait de troubles mentaux. En dépit de cette rétraction, le ministère public a maintenu ses réquisitions contre le gardien poursuivi dans ce dossier.



Après les débats, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a renvoyé le dossier pour délibéré. La décision du tribunal est attendue le 21 avril 2026.