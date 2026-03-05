Dubaï : comment des millionnaires ont fui les missiles iraniens

Depuis le 28 février, Dubaï (comme d’autres villes dans la région du Golfe) est prise pour cible par l’Iran, en guise de réponse aux attaques menées par les armées américaines et israéliennes, à son encontre. Certains millionnaires auraient déboursé jusqu’à 200 000 dollars pour quitter la ville en proie aux tirs iraniens, afin de rejoindre la Suisse et d’autres pays plus sécurisés actuellement.

Depuis le début de la guerre entre l’Iran, les États-Unis et Israël, de nombreux pays alentours sont pris pour cible par les Gardiens de la Révolution. C’est le cas du Qatar, de l’Arabie Saoudite, de Chypre, d’Oman et donc, des Émirats arabes unis. À Dubaï, bon nombre de millionnaires n’ont pas hésité à dépenser de vraies fortunes pour quitter la ville.

Les millionnaires dépensent des fortunes pour quitter Dubaï

Sur place, les autorités locales indiquent avoir été visées par plus de 800 drones et 200 missiles. Trois décès ont déjà été recensés. C’est dans ce contexte que les plus grandes fortunes ont dépensé sans compter, pour rejoindre des pays plus sûrs, notamment sur le continent européen.

Récemment interrogée, une résidente turque a évoqué la somme de 200 000 dollars pour quitter Dubai et rejoindre Genève, le plus rapidement possible. Pour partir plus rapidement que les autres, ces personnes passent notamment par des courtiers qui sont spécialisés dans l’aviation privée. La demande augmente très rapidement, mais le nombre d’appareils étant limité, les prix explosent.

Des vols soumis à la situation sécuritaire dans le ciel dubaiote

Pour les expatriés moins fortunés, la situation est plus tendue. Les billets commerciaux se raréfient et les prix augmentent rapidement. Ceux-ci peuvent compter sur les vols mis en place par les gouvernements respectifs. Ils sont toutefois assez rares et restent soumis aux évolutions sécuritaires de la région. En cas d’embrasement, plus aucune liaison ne pourrait être assurée, le temps que la situation se calme.