Dubaï : le havre de paix des influenceurs tangue sous les missiles iraniens

Des missiles iraniens ont frappé Dubaï le samedi 28 février 2026, en représailles aux frappes militaires conjointes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Parmi les témoins directs figurent plusieurs personnalités présentes dans l’émirat, dont l’animatrice Élodie Gossuin, des candidats de télé-réalité et l’entrepreneur Diego El Glaoui, qui ont tous témoigné de leur frayeur sur les réseaux sociaux.

Dubaï, vitrine de la sécurité au Moyen-Orient

Depuis une décennie, les Émirats arabes unis ont activement cultivé une image de stabilité rare dans une région souvent secouée par les conflits. Dubaï en particulier a attiré une diaspora importante — entrepreneurs, influenceurs, sportifs — séduite par l’absence d’imposition sur les revenus, un cadre juridique favorable aux affaires et une sécurité perçue comme inégalée. Le dernier incident sérieux sur le sol émirati remontait à janvier 2022, lorsque des drones houthis avaient frappé des installations pétrolières d’Abou Dhabi, provoquant trois morts. La riposte iranienne du 28 février marque une rupture d’une autre ampleur : selon le ministère émirati de la Défense, 137 missiles et 209 drones iraniens ont ciblé les Émirats ce jour-là, dont la majorité ont été interceptés ou détruits.

L’hôtel Fairmont de Palm Jumeirah a pris feu après l’impact de débris de missile. L’aéroport international de Dubaï, premier aéroport mondial pour le trafic international, a subi des dommages au Terminal 3 et suspendu toutes ses opérations jusqu’à nouvel ordre, quatre agents aéroportuaires ayant été blessés selon le Dubai Media Office. Au port de Djebel Ali, un incendie s’est déclaré à la suite d’une interception aérienne, sans faire de victimes.

Des personnalités prises au piège entre missiles et aéroport fermé

Élodie Gossuin, animatrice sur M6 et W9, était en vacances à Dubaï avec son mari et ses enfants au moment des frappes. Dans une vidéo publiée sur Instagram, visiblement épuisée, elle a décrit une journée qu’elle qualifie d’horrible : « Des missiles, des missiles interceptés, des frappes, des sortes de drones où tu sais pas si ça va exploser. » L’animatrice a déplacé sa famille vers un bâtiment jugé plus éloigné des cibles stratégiques, avant d’être confinée au rez-de-chaussée avec d’autres résidents, loin des fenêtres, sous des alertes missiles répétées.

Kamila, ancienne candidate de Secret Story installée à Dubaï, a décrit avoir vu « trois missiles en dix minutes » depuis son domicile, « comme des flammes qui tombent », avant de préciser ne pas pouvoir quitter le territoire en raison de la fermeture des aéroports. Milla Jasmine a confié garder « la boule au ventre », sa plus grande terreur étant pour ses enfants. Sarah Lopez, jeune maman, s’est retrouvée bloquée dans des embouteillages en tentant de regagner son domicile pour se mettre à l’abri. Agathe Auproux, en séjour à Dubaï avec son mari le rugbyman Maxence Picardet et leur fils, a rassuré sa communauté en indiquant que des débris de missiles étaient tombés « à quelques rues » de leur hébergement.

Maeva Ghennam, candidate emblématique des Marseillais et résidente de Palm Jumeirah, a filmé depuis son domicile un projectile traversant le ciel nocturne avant d’interpeller la diplomatie française : « La France, protégez-nous. » Diego El Glaoui et sa compagne Maxime Teissier ont réussi à quitter l’émirat avant la fermeture totale de l’espace aérien, annonçant leur évacuation vers « un lieu stratégique, loin du danger. »

L’image d’une ville sûre durablement écornée ?

Le bilan humain s’établit à un civil tué à Abou Dhabi par des débris de missile, selon le ministère émirati de la Défense. Au-delà des pertes humaines, c’est le modèle économique de Dubaï qui se trouve fragilisé. L’émirat a bâti son attractivité internationale sur la promesse d’un environnement stable, capable d’attirer capitaux et talents dans une région géopolitiquement volatile. Cette promesse a été mise à l’épreuve de manière spectaculaire le 28 février, précisément dans les quartiers — Palm Jumeirah, la Marina, le port de Djebel Ali — qui concentrent l’essentiel de la présence internationale.

Le gouvernement émirati a qualifié les attaques de violation flagrante de la souveraineté nationale et s’est réservé le droit de riposter. L’aéroport international de Dubaï, dont la réouverture conditionne le départ de milliers de voyageurs bloqués sur place, n’avait pas encore communiqué de calendrier de reprise des opérations au moment de la publication de cet article.