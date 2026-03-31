En campagne à Bassila et Djougou, Wadagni met en avant le développement local

(Le candidat de la mouvance fait des promesses). Le candidat à la présidentielle Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, a poursuivi sa campagne dans le Nord du Bénin ce lundi 30 mars 2026 avec deux étapes à Bassila et Djougou. Dans ces deux communes, le colistier de Mariam Chabi Talata a centré ses interventions sur l’agriculture, le transport, l’organisation des activités locales et la valorisation des potentialités territoriales.

Ces sorties interviennent quatre jours après l’ouverture officielle de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 avril 2026, une période qui s’achève le 10 avril à minuit, conformément au calendrier annoncé par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

À Bassila, des engagements sur l’agriculture et les richesses locales

À Bassila, le discours de Romuald Wadagni a principalement porté sur les conditions de travail des producteurs et sur la rentabilité des cultures. Face aux populations, le candidat a défendu l’idée d’un développement appuyé sur les ressources propres à chaque territoire, avec une attention particulière accordée aux réalités rurales.

Publicité

Il a notamment mis en avant la nécessité de réduire la pénibilité du travail agricole et de mieux valoriser les productions locales. Cette orientation s’est accompagnée d’une référence à une logique de pôles régionaux de développement, présentée comme une manière d’organiser la prospérité à partir des richesses disponibles dans chaque zone.

Dans une commune où l’activité agricole occupe une place importante, cette prise de parole a donné un contenu concret à l’étape de campagne. Elle a aussi permis au candidat de placer les questions de productivité, de transformation locale et de revenus agricoles au centre de son message.

À Djougou, le transport et l’hommage à Bio Tchané

À Djougou, l’accent a été mis sur les difficultés rencontrées par les acteurs du transport. Romuald Wadagni y a pris l’engagement d’œuvrer à l’ouverture d’un dialogue entre les associations de transporteurs, la Police républicaine et la Douane, avec pour objectif de faciliter une meilleure organisation du secteur et d’aller vers une formalisation de l’activité.

Cette séquence a également été marquée par une déclaration politique adressée à Abdoulaye Bio Tchané, président du Bloc Républicain. Au cours de son intervention, le candidat lui a rendu hommage en ces termes : « Je voudrais vous demander de faire un applaudissement à mon grand frère, le Président Abdoulaye Bio Tchané » avant de poursuivre « Jeune Ministre des Finances, il y a dix ans, je n’ai cessé de bénéficier de ses conseils, de son soutien et de son accompagnement »

Cette prise de parole a donné une portée politique particulière à l’étape de Djougou, en ajoutant à la séquence de terrain une dimension plus symbolique autour des rapports entre figures de la mouvance présidentielle. Au-delà des déplacements, cette première séquence de campagne a aussi mis en évidence une volonté de cohésion autour du duo Wadagni – Talata. Sur le terrain, les principales composantes de la mouvance présidentielle, notamment l’Union Progressiste le Renouveau (UPR), le Bloc Républicain (BR) et Moele-Bénin, sont apparues mobilisées autour de la même dynamique.

Une tournée déjà engagée dans plusieurs communes du Nord

Avant Bassila et Djougou, la caravane du duo Wadagni – Talata avait déjà fait étape dans plusieurs autres communes du Nord, notamment Kandi, Banikoara, Ségbana, Nikki, Bembèrèkè, Parakou, Kouandé, Tanguiéta et Natitingou.

Cette progression sur le terrain permet au candidat d’installer son discours dans plusieurs zones du septentrion dès les premiers jours de la campagne officielle. Après cette journée du 30 mars, les prochaines étapes seront scrutées à la fois sur le contenu des engagements formulés et sur la capacité du duo à maintenir son rythme jusqu’à la clôture de la campagne, fixée au 10 avril 2026.