En quête d’amour, un touriste belge se fait droguer et perd 40 000 € en Colombie

Un ressortissant belge en séjour à Medellín, en Colombie, a été drogué et dépouillé de près de 40 000 euros d’objets de valeur fin février, dans son propre appartement du quartier Laureles. La victime avait invité chez elle une femme rencontrée deux jours plus tôt.

Une substance glissée dans les verres, trois montres disparues au réveil

Selon Blu Radio, qui cite la Secrétairie à la Sécurité de Medellín, la femme s’est rendue à l’appartement du Belge en soirée. Les deux auraient consommé de l’alcool, et la suspecte lui aurait glissé une substance dans sa boisson, le plongeant dans un état de somnolence.

À son réveil, la victime a constaté la disparition d’une montre Rolex estimée à 30 000 euros, d’une Omega à 6 000 euros et d’une troisième montre à 2 000 euros, ainsi que deux téléphones et divers effets personnels. Le préjudice total s’élèverait à 170 millions de pesos colombiens.

