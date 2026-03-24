Ester Expósito et Kylian Mbappé : les retrouvailles qui confirment la rumeur ?

L’actrice espagnole Ester Expósito a assisté dimanche 22 mars au derby madrilène Real Madrid–Atlético de Madrid au Santiago Bernabéu, installée dans la loge VIP où Kylian Mbappé suivait habituellement les matchs durant sa convalescence. Dans la foulée de la victoire du Real (3-2), les deux auraient dîné ensemble dans un restaurant du centre de Madrid.

L’emplacement choisi par l’actrice de la série Élite n’est pas passé inaperçu. Il s’agit de la même loge que le buteur français utilisait pendant sa période de blessure au genou — celle réservée à la famille et aux proches des joueurs, selon Marca. Accompagnée de l’acteur Sergio Momo, Expósito a suivi la rencontre depuis cette tribune au moment où Mbappé entrait en jeu à la 64e minute.

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Du stade à la table : une soirée assumée

Après la rencontre, le journaliste Javi de Hoyos a rapporté sur TikTok que les deux auraient rejoint le restaurant Aarde, établissement prisé des célébrités situé près de la Puerta de Alcalá. À leur sortie, ils auraient été entourés de parapluies noirs brandis pour les soustraire aux paparazzi qui attendaient devant l’entrée. Ni Mbappé ni Expósito n’ont commenté ces informations.

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Un rapprochement progressif depuis février

Le 6 mars, le blogueur people Aqababe avait affirmé sur X que les deux se fréquentaient depuis fin février, les signalant notamment aperçus s’embrassant à l’hôtel Le Royal Monceau à Paris — comme le rapportait La Nouvelle Tribune. Expósito avait alors répondu « Fake News » sur Instagram, tout en publiant des images depuis la Tour Eiffel attestant sa présence à Paris ce même week-end.

Le 9 mars, le magazine ¡HOLA! avait publié en exclusivité mondiale des photos des deux célébrités atterrissant ensemble à Madrid à bord d’un jet privé après une escapade à Paris. Selon le même magazine, le rapprochement aurait été facilité par Vinícius Junior, ami commun des deux parties. Un présentateur argentin affirmait pour sa part sur l’émission Mitre Live qu’« ils sortent ensemble depuis quelques mois », sur la base d’informations transmises par Aqababe. Le Real Madrid reprend la compétition après la trêve internationale, avec une 30e journée de Liga programmée début avril.