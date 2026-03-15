FC Barcelone : Joan Laporta réélu président pour un mandat de cinq ans

Joan Laporta a remporté dimanche 15 mars 2026, l’élection à la présidence du FC Barcelone face au candidat Víctor Font. L’écart de 14 019 bulletins suffit à valider sa réélection pour les cinq prochaines années.

Une participation massive des socios

Avec 35 990 votes valides comptabilisés sur 104 bureaux, le taux de participation atteint environ 42,34 % du censeur électoral. Joan Laporta s’impose avec 68,47 % des suffrages (24 643 voix), tandis que Víctor Font obtient 29,52 % (10 624 voix). Les bulletins blancs (723, soit 2,01 %) et nuls (127) complètent le panorama.

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Joan Laporta incarne une continuité de style au Barça. Ancien président du club entre 2003 et 2010, il avait supervisé la nomination de Pep Guardiola et le premier triplé de l’institution en 2009. Son retour en 2021 visait à restaurer la stabilité après les débâcles financière et sportive de la fin du mandat Bartomeu. Depuis, le bilan affiche deux titres de La Liga et trois Ligues des champions pour l’équipe féminine.

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Le succès de Flick comme socle de campagne

La réélection de Laporta repose largement sur les performances récentes du club sous l’entraîneur Hansi Flick. La saison 2024-25 a livré un triplé national et une qualification pour la demi-finale de la Ligue des Champions — des résultats qui ont structuré le discours de campagne du président sortant. Font, qui proposait une alternance, n’a pas convaincu la majorité des socios face à cette dynamique sportive.

Laporta conserve donc le mandat jusqu’en 2030, avec pour enjeu immédiat la poursuite de la reconstruction du Spotify Camp Nou et la consolidation de la structure compétitive masculine. Son investiture officielle est prévue pour le 1er juillet 2026.