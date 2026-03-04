Football : 8 mois de salaires impayés pour Aliou Cissé sur le banc de la Libye

Aliou Cissé, sélectionneur de la Libye depuis mars 2025, n’a pas perçu ses revenus depuis huit mois. La Fédération libyenne de football traverse une crise financière aiguë qui paralyse les paiements de son staff technique, selon le président de l’instance Abdulmola Al-Maghribi. Le technicien sénégalais, engagé pour deux ans plus une année en option, doit conduire la sélection à travers les qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 malgré cette situation.

L’impasse financière bloque les arriérés

Selon Abdulmola Al-Maghribi rapporté par TRT Afrika, « la Fédération de football a retardé le paiement des salaires de l’entraîneur de l’équipe nationale libyenne et de son staff technique adjoint pendant huit mois, faute de moyens financiers« . Il précise qu’un membre du staff technique a formellement demandé le règlement de ces arriérés et menacé de saisir la FIFA pour faire valoir ses droits. Cette démarche a contraint l’instance à mobiliser ses moyens limités pour régler partiellement la réclamation, sans pouvoir solder l’intégralité des dettes contractées envers Cissé et ses collaborateurs.

Préparation maintenue malgré l’incertitude

La fédération maintient néanmoins son calendrier. La Libye doit disputer deux rencontres amicales en mars, contre le Niger et le Bénin, préparées au Maroc lors de la fenêtre internationale. Ces matchs constituent des étapes essentielles avant d’aborder les éliminatoires continentales.

L’arrivée de Cissé marquait un tournant pour l’équipe nationale libyenne après son succès avec le Sénégal, où il avait remporté la CAN 2021. Âgé de 48 ans, il est un entraîneur réputé qui a marqué le football africain. Il s’est également distingué en amenant le Sénégal à la finale de la CAN 2019. Sa présence à la Libye représente un nouveau défi après ces années de stabilité au Sénégal, où il avait établi des bases solides pour l’équipe nationale.