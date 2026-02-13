CAN 2027 : la CAF confirme la tenue du tournoi malgré les rumeurs de report

À Dar es Salaam, le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, a tenu vendredi 13 février une conférence de presse rassurante concernant la 36ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Alors que des rumeurs circulaient sur un possible report de la compétition à 2028, il a affirmé que la CAN 2027 se déroulera bien au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, garantissant ainsi la continuité du calendrier continental. Cette annonce intervient après une tournée d’inspection en Tanzanie et quelques semaines seulement après la conclusion de l’édition 2025 au Maroc, remportée par le Sénégal. Le dirigeant africain a également évoqué la révision prochaine des règlements pour ajuster les sanctions en cas de manquements aux règles du jeu.

CAF rassure le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie sur l’organisation de la CAN 2027

Depuis quelques semaines, la presse et les réseaux sociaux avaient relayé des spéculations selon lesquelles la CAN 2027 pourrait être décalée à 2028. Ces rumeurs faisaient état de difficultés logistiques dans les pays hôtes — Kenya, Tanzanie et Ouganda — et de la complexité liée aux élections prévues dans certains territoires africains la même année. L’idée d’un report avait suscité des interrogations parmi les sponsors, les clubs et les supporters, inquiétés par un éventuel bouleversement du calendrier footballistique et des retombées économiques attendues pour la région. Patrice Motsepe a donc pris soin de clarifier la situation en confirmant que toutes les infrastructures prévues sont en phase finale de préparation et que le comité exécutif de la CAF a validé le maintien du tournoi à ses dates initiales.

Lors de son déplacement en Tanzanie, le président de la CAF a inspecté plusieurs stades et installations hôtelières, soulignant que les travaux suivent le calendrier prévu et qu’aucun retard majeur n’est constaté. Les autorités locales ont été invitées à poursuivre les efforts de préparation pour garantir une expérience optimale aux équipes et aux supporters. Cette démarche vise à assurer une visibilité maximale et à conforter l’image de la CAF comme organisateur, capable de gérer une compétition d’envergure continentale tout en respectant les engagements pris envers les partenaires commerciaux et institutionnels.

Patrice Motsepe réitère le passage au rythme quadriennal de la CAN

Au cours de la conférence, Patrice Motsepe a également confirmé que, dès cette 37ᵉ édition, la Coupe d’Afrique des Nations adoptera un rythme quadriennal, alignant ainsi la compétition sur le cycle adopté par d’autres tournois majeurs à l’international. Il a souligné que ce choix permettra une meilleure planification pour les fédérations nationales et favorisera l’optimisation des ressources humaines et logistiques. Parallèlement, il a évoqué les incidents survenus lors de la finale 2025 au Maroc et indiqué que la CAF envisage d’amender les règlements pour renforcer les sanctions en cas de violations.

Le président a profité de cette tribune pour féliciter le Sénégal pour sa victoire récente et saluer l’organisation marocaine. En confirmant la tenue de la CAN 2027 sans décalage ni retrait aux pays hôtes, il a non seulement apaisé les inquiétudes des fans et des médias, mais aussi réaffirmé la stabilité et la cohésion au sein de la CAF. La CAF a donc levé tout doute quant à l’organisation de la CAN 2027, rappelant que les préparatifs sont sur la bonne voie et que les pays hôtes sont pleinement engagés à accueillir la compétition.