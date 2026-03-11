Formé au PSG, Junior Sessegnon rêve de porter les couleurs du Bénin

Junior Lavri Sessegnon, attaquant de 22 ans et fils de la légende béninoise Stéphane Sessegnon, s’est confié dans un entretien exclusif accordé à la page spécialisée « Joueurs Béninois » et diffusé dans sa chaîne WhatsApp le 10 Mars 2026. Évoluant actuellement au FC Avenir Beggen en troisième division luxembourgeoise, le jeune avant-centre y évoque son parcours, ses modèles et son rapport au maillot national.

Né en France, Junior Sessegnon a grandi dans les structures de formation les plus exigeantes du football français. Passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, il a ensuite rejoint le FC Versailles 78 puis Le Mans FC avant de s’établir au Luxembourg. À 1m90, il se décrit comme un avant-centre physique, capable d’attaquer la profondeur, de presser les défenses et de servir de point d’appui. Il cite Didier Drogba, Victor Osimhen et Serhou Guirassy comme sources d’inspiration directes.

À lire aussi Cristiano Ronaldo : Almería connaît un engouement inédit depuis son arrivée

Un héritage assumé

Stéphane Sessegnon, son père, est une légende du football béninois avec 88 sélections et 24 buts. Milieu offensif passé notamment par le PSG, Sunderland et West Bromwich Albion, il faisait partie de la génération qui a atteint les quarts de finale de la CAN 2019 en Égypte — une première historique pour le pays. Il a annoncé sa retraite professionnelle en mai 2025.

Publicité

Pour Junior, cet héritage ne constitue pas un frein. Son père ne l’a, selon ses propres mots, « jamais brossé dans le sens du poil », ce qui l’a poussé à chercher ses propres repères. Les deux hommes entretiennent une relation étroite, mêlant complicité familiale et transmission footballistique.

La sélection nationale, une étape planifiée

Éligible à plusieurs sélections en raison de sa naissance en France, Junior Sessegnon ne cache pas son attachement au Bénin. Il indique vouloir représenter les Guépards, mais en suivant une progression par étapes : d’abord les catégories jeunes, avant d’envisager une convocation en équipe A.

« Si un jour la Fédération me contacte, ce serait un immense honneur », déclare-t-il, tout en précisant que les éliminatoires de la CAN U23 constituent son objectif prioritaire à court terme. La Confédération africaine de football (CAF) organise ces éliminatoires dans la perspective du tournoi continental des moins de 23 ans, compétition qui sert également de cadre de sélection pour les Jeux olympiques.

« Si un jour la Fédération me contacte, ce serait non seulement un immense honneur de représenter et porter ce maillot mais ce serait également quelque chose de très fort pour moi et pour ma famille. Mais aujourd’hui les choses doivent être faites dans l’objectivité : oui, j’ai les A dans un coin de ma tête mais je ne souhaite pas sauter les étapes. Dans un futur proche ce serait d’abord de connaître les catégories jeunes de la sélection. Je sais que les éliminatoires de la CAN U23 sont tout près et c’est d’abord l’objectif que je me suis fixé à atteindre. J’ai aujourd’hui 22 ans et j’ai une marge de progression encore énorme. M’imposer d’abord en catégories jeunes avant de connaître les A serait la logique qui est demandé. », affirmé le joueur de 22 ans.

Ballon d’Or africain dans le viseur

Au-delà de la sélection, Junior Sessegnon formule une ambition personnelle qu’il qualifie lui-même de long terme : remporter un jour le Ballon d’Or africain, trophée décerné chaque année par la CAF au meilleur joueur du continent.

« Passer par des clubs comme le Paris Saint-Germain, FC Versailles 78 ou Le Mans FC m’a beaucoup appris sur le haut niveau et l’exigence du football. Dans les prochaines années, mon objectif est de m’imposer dans le football professionnel, jouer à un niveau encore plus élevé. Par dessus tout, ce qui me tiens à cœur depuis que je suis petit, si je vous dit que j’y pense pas ce serait me voiler la face : mais bien évidemment, ce serait de remporter un jour un ballon d’or Africain. Je sais que tout est possible dans le football d’aujourd’hui et faut s’y donner les moyens c’est un sport qui va vite dans les deux sens« , confie Junior Sessegnon.

Pour la fin de saison en cours au Luxembourg, son objectif déclaré est de progresser dans la gestion des situations défensives à lui seul et d’améliorer son efficacité offensive, deux critères qu’il juge déterminants pour accéder à un niveau supérieur.