France : Bally Bagayoko dénonce le silence de l'Élysée après les propos racistes sur CNews

Bally Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis, a interpellé lundi 30 mars la présidence de la République sur France Inter, regrettant l’absence de prise de position officielle après des déclarations controversées tenues à son sujet sur la chaîne CNews. Élu dès le premier tour des élections municipales du 15 mars à Saint-Denis, deuxième ville d’Île-de-Francepar sa population, l’édile juge « scandaleux » que l’Élysée n’ait formulé « aucune condamnation » face à des propos qu’il qualifie de racistes.

Les déclarations sur CNews à l’origine de la polémique

Vendredi 28 mars, la chaîne diffusait un débat consacré aux premiers jours du mandat de Bally Bagayoko. Interrogé sur l’attitude du nouveau maire, le psychologue Jean Doridot avait évoqué l’appartenance de l’être humain « à la famille des grands singes », établissant un parallèle avec des structures tribales ancestrales pour décrire l’exercice du pouvoir. Le lendemain, le philosophe Michel Onfray qualifiait sur la même antenne l’appel de Bagayoko à « faire allégeance »de comportement de « mâle dominant », avant de faire référence à une « tribu primitive ». CNews a estimé que les propos de Jean Doridot avaient été « délibérément déformés », qualifiant la polémique d’« infondée ».

Plainte déposée, rassemblement annoncé

Bally Bagayoko a annoncé samedi le dépôt d’une plainte. Plusieurs parlementaires de gauche, dont la cheffe des députés LFI Mathilde Panot, ont parallèlement saisi l’Arcom, l’autorité administrative indépendante chargée de la régulation de l’audiovisuel. Cette instance dispose d’un pouvoir de sanction pouvant aller jusqu’au retrait d’autorisation de diffusion. Depuis 2017, l’Arcom a prononcé huit sanctions financières contre les chaînes d’information en continu, toutes dirigées contre la seule CNews, dont la plus élevée, en mars 2021, s’établissait à 200 000 euros. Selon un décompte établi par Mediapart, l’autorité a réprimandé la chaîne à 24 reprises pour un montant cumulé de 530 001 euros d’amendes depuis 2019, porté à 630 001 euros après les deux sanctions prononcées pour des propos discriminatoires diffusés en août 2025.

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Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez s’est dit « très choqué » sur RTL ce même lundi, et la ministre de la Culture Catherine Pégard a dénoncé des propos « ignobles » sur France Inter. Aucune réaction n’est venue de l’Élysée au moment de la publication de cet article. Bally Bagayoko a appelé à un rassemblement citoyen contre le racisme et les discriminations, prévu le samedi 4 avril sur le parvis de la mairie de Saint-Denis.