France : Bolloré face à la justice en décembre dans une affaire de corruption au Togo

Le milliardaire français Vincent Bolloré, fondateur du groupe Bolloré et ancien dirigeant de Bolloré Africa Logistics, sera jugé devant le tribunal correctionnel de Paris du 7 au 17 décembre 2026 dans une affaire de corruption d’agent public étranger liée au Togo. L’audience doit se tenir dans la capitale française devant une juridiction compétente pour les délits économiques et financiers. Le Parquet national financier a confirmé la tenue de ce procès, selon des sources concordantes.

Un procès programmé à Paris après des années d’enquête

La juridiction correctionnelle parisienne examinera des faits portant sur des opérations présumées de corruption et de financement politique entre 2009 et 2011. Vincent Bolloré, âgé de 73 ans, devra répondre de son rôle présumé dans des activités menées via l’ancienne agence Euro RSCG, devenue Havas, filiale de son groupe.

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Selon les éléments de l’enquête judiciaire, des prestations auraient été fournies dans le cadre de la campagne présidentielle de 2010 du chef de l’État togolais Faure Gnassingbé avec un possible conflit d’intérêts. Les magistrats financiers s’intéressent également à des avantages attribués au groupe Bolloré à partir de 2019, notamment dans la gestion et la durée de concessions portuaires. En droit français, le délit de corruption d’agent public étranger est passible de peines pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement et une forte amende, selon le code pénal.

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Des concessions portuaires au cœur des soupçons

Les investigations portent principalement sur l’attribution et la gestion de concessions portuaires en Afrique de l’Ouest, notamment dans des infrastructures stratégiques. Les enquêteurs évoquent des avantages obtenus dans le cadre de contrats liés au port de Lomé dans le pays concerné, avec une extension de concessions et des conditions fiscales favorables.

Les faits reprochés s’inscrivent dans un ensemble plus large d’interrogations sur les pratiques du groupe dans la gestion de ses activités logistiques sur le continent africain.

Dossiers africains et recomposition des activités logistiques

Au-delà du dossier centré sur le Togo, les activités du groupe ont également été scrutées dans d’autres pays, notamment en Guinée autour du terminal de Conakry et en Cameroun concernant la gestion portuaire de Douala, sans que ces éléments n’aient tous abouti à des procédures judiciaires similaires. Dans le secteur logistique africain, le groupe Bolloré a cédé en 2022 l’ensemble de ses activités de transport et de logistique sur le continent à Mediterranean Shipping Company (MSC), dans une opération de plusieurs milliards d’euros, marquant un retrait stratégique du groupe dans ce domaine. Le procès prévu à Paris devra déterminer la responsabilité pénale de Vincent Bolloré dans les faits reprochés, avec une audience programmée sur dix jours en décembre 2026 devant le tribunal correctionnel.