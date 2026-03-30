France-Colombie : Mbappé prend la défense d'un intrus plaqué au sol par la sécurité

Un homme a été intercepté par les agents de sécurité après avoir pénétré sur la pelouse du Northwest Stadium de Landover, dans le Maryland, dimanche 29 mars, lors de la victoire de l’équipe de France face à la Colombie (3-1) en match amical de préparation à la Coupe du monde 2026. Kylian Mbappé, entré en jeu en fin de rencontre, se trouvait à quelques mètres de la scène au moment de l’intervention.

Un envahisseur neutralisé à proximité du capitaine des Bleus

L’individu a réussi à franchir le dispositif de sécurité du stade et s’est avancé vers les joueurs français avant d’être mis au sol par les agents présents sur le terrain. Les images, non diffusées par les chaînes de télévision, ont été captées par des photographes accrédités. Elles montrent l’intrus plaqué au sol à quelques pas de Mbappé.

Le capitaine des Bleus n’est pas resté en retrait. Selon RMC Sport, il aurait adressé un signe aux agents de sécurité pour qu’ils interviennent avec retenue, cherchant à apaiser la situation plutôt qu’à s’éloigner. Ni l’identité ni les motivations de l’intrus n’ont été communiquées à l’issue du match.

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Une ambiance tendue dans les tribunes

L’incident s’est produit dans un stade majoritairement acquis aux supporters colombiens. Des tensions dispersées ont été observées dans les tribunes, avec des jets de projectiles signalés, sans que la situation ne dégénère davantage.

Le Northwest Stadium, enceinte de 67 617 places habituellement dévolue à la franchise NFL des Washington Commanders, figurera parmi les sites officiels de la Coupe du monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Mexiqueet le Canada. La France, invaincue lors de ses huit derniers matchs, disputera son entrée en compétition le 12 juin 2026. Les autorités du stade n’ont pas communiqué sur les suites données à l’interpellation.