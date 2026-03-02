Frappes en Iran : la Chine annonce la mort d'un de ses citoyens

Pékin a officiellement annoncé ce lundi 2 mars 2026 le décès d’un ressortissant chinois à Téhéran, tué dans les circonstances du conflit armé qui oppose depuis le 28 février Israël et les États-Unis à l’Iran. Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas précisé les conditions exactes de la mort de ce citoyen.

Plus de 3 000 Chinois ont quitté l’Iran

Plus de 3 000 ressortissants chinois ont quitté l’Iran, selon le ministère des Affaires étrangères de Pékin. Les autorités chinoises avaient exhorté leurs citoyens à quitter le pays dès que possible, en indiquant quatre itinéraires de sortie terrestres vers l’Azerbaïdjan, l’Arménie, la Turquie et l’Irak. L’ambassade de Chine en Israël avait pour sa part diffusé une note conseillant aux ressortissants chinois présents sur le sol israélien de rejoindre des zones sûres ou d’évacuer vers l’Égypte.

Un conflit déclenché le 28 février, le guide suprême iranien tué

Les frappes ont débuté dans la nuit du 28 février 2026, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des opérations militaires coordonnées contre l’Iran, visant notamment des sites des Gardiens de la Révolution, des infrastructures militaires et des complexes gouvernementaux à Téhéran. La télévision d’État iranienne a annoncé dans la nuit du 1er mars la mort du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, tué lors de ces frappes. Un triumvirat composé du président Massoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejeï et du théologien Alireza Arafi assure depuis lors la direction intérimaire du pays, dans l’attente de l’élection d’un nouveau guide par l’Assemblée des experts.

Le Croissant-Rouge iranien a recensé au moins 201 morts et 747 blessés au premier bilan officiel, un chiffre qui évolue à mesure que les opérations se poursuivent. L’armée israélienne a annoncé avoir frappé plus de 900 cibles iraniennes en 24 heures, selon le Pentagone.

Pékin appelle à un cessez-le-feu, sans s’impliquer militairement

Face à l’ampleur du conflit, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé que « la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale de l’Iran doivent être respectées », appelant à l’arrêt immédiat des opérations militaires et à la reprise du dialogue. Pékin n’a toutefois pas évoqué de mesures de rétorsion contre Washington ou Tel-Aviv.

La mort du citoyen chinois à Téhéran constitue le premier décès officiel d’un ressortissant d’un pays tiers annoncé publiquement depuis le début du conflit. Plusieurs capitales procèdent à des évacuations d’urgence de leurs ressortissants présents en Iran et en Israël.

L’Assemblée des experts iranienne doit se réunir dans les prochains jours pour désigner un nouveau guide suprême, conformément à la Constitution de la République islamique. Cette échéance politique se déroule alors que des frappes restent signalées sur plusieurs villes iraniennes, dont Téhéran.