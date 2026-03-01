L'Iran affirme avoir frappé le porte-avions américain Abraham Lincoln : Washington ne confirme pas

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) a annoncé dimanche 1er mars 2026 avoir touché le porte-avions américain USS Abraham Lincoln avec quatre missiles balistiques dans la mer d’Arabie. Le Pentagone n’a fourni aucune confirmation de cette attaque ni de ses éventuels dommages.

Dans un communiqué relayé par les médias d’État iraniens, l’IRGC a affirmé que « le porte-avions américain Abraham Lincoln a été touché par quatre missiles balistiques », avertissant que « la terre et la mer deviendront de plus en plus le tombeau des agresseurs terroristes ». L’organisation a qualifié cette opération de nouvelle phase de son engagement militaire, désormais étendu aux cibles navales.

Une riposte après la mort de Khamenei

Cette revendication fait suite à l’opération militaire américano-israélienne du 28 février 2026 qui a tué le guide suprême iranien, Ali Khamenei, 86 ans, à son domicile de Téhéran. Sa mort, annoncée en premier par le président américain Donald Trump sur Truth Social, a été confirmée dans la nuit par la télévision d’État iranienne. Selon les médias iraniens, le chef des Gardiens de la révolution, Mohammad Pakpour, le conseiller sécuritaire Ali Shamkhani et le ministre de la Défense Aziz Nasirzadeh ont également péri dans ces frappes. Le Croissant-Rouge iranien a recensé au moins 201 morts et 747 blessés à travers le pays, plus de 20 provinces ayant été touchées.

L’USS Abraham Lincoln, porte-avions de classe Nimitz basé à San Diego, était positionné en mer d’Arabie depuis plusieurs semaines en tant que vaisseau amiral d’un groupe de neuf navires. Il a joué un rôle central dans les frappes du 28 février, ses avions F/A-18 et F-35C ayant participé aux attaques contre des installations militaires iraniennes, selon le commandement central américain (CENTCOM).

Une revendication non étayée

Aucune source militaire américaine indépendante n’a confirmé qu’un missile iranien ait réussi à franchir les systèmes de défense du porte-avions. L’IRGC a par le passé formulé des revendications qui se sont ensuite avérées inexactes ou largement exagérées. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, présentées comme des preuves d’impact, ont été formellement démenties : selon une vérification publiée sur le compte X de Grok, les images montrent des inondations dues à de fortes pluies dans la région de Rishon LeZion, sans lien avec une frappe militaire.

La riposte iranienne a néanmoins pris plusieurs formes confirmées : des tirs de missiles ont visé Israël, des bases américaines dans les pays du Golfe et en Irak, avec des explosions signalées à Manama, Doha et Dubaï. L’Iran a par ailleurs annoncé la fermeture du détroit d’Ormuz, par lequel transite environ 20 % du commerce pétrolier mondial.

La transition du pouvoir à Téhéran a été confiée à un triumvirat composé du président Masoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejeï et d’un membre du Conseil des gardiens de la Constitution, selon la télévision d’État iranienne. L’Iran a décrété quarante jours de deuil national, tandis que Donald Trump a annoncé que les frappes américaines se poursuivront tout au long de la semaine.