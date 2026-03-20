Frappes en Iran : le porte-parole des Gardiens de la Révolution tué

Le porte-parole des Gardiens de la Révolution iraniens, Ali-Mohammad Naeini, a été tué vendredi 20 mars dans des frappes attribuées à Israël et aux États-Unis, selon un communiqué officiel iranien. L’armée israélienne affirme de son côté avoir mené une opération ciblée dans la nuit précédente contre ce responsable militaire de haut rang.

Général de brigade adjoint, Ali-Mohammad Naeini, occupait la fonction de porte-parole des Gardiens de la Révolution depuis 2024. L’annonce de sa mort a été faite par le Corps des Gardiens de la Révolution islamique.

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Une frappe revendiquée par Israël

Dans un communiqué publié vendredi matin, l’armée israélienne déclare avoir attaqué la nuit dernière et éliminé Ali-Mohammad Naeini. Elle présente cette opération comme faisant partie d’une série d’actions visant des responsables iraniens de premier plan.

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Selon cette même source militaire, ces frappes auraient permis d’atteindre plusieurs dizaines de cadres du régime au cours des dernières semaines. Aucune confirmation indépendante de ce bilan n’a été rendue publique à ce stade.

Quelques heures avant l’annonce de sa mort, Ali-Mohammad Naeini s’était exprimé publiquement sur les capacités militaires iraniennes, affirmant que la production de missiles se poursuivait sans interruption, y compris en période de conflit.

Plusieurs responsables iraniens visés ces derniers jours

La disparition du porte-parole intervient alors que plusieurs figures importantes des Gardiens de la Révolution ont été ciblées récemment par des frappes attribuées à Israël et aux États-Unis. Ces opérations visent en priorité des responsables militaires et sécuritaires impliqués dans les programmes stratégiques iraniens.

Des responsables des services de renseignement et des unités opérationnelles figureraient parmi les victimes, d’après des déclarations israéliennes. Les autorités iraniennes n’ont pas communiqué de bilan global mais confirment régulièrement la mort de certains de leurs cadres.

Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique, créé en 1979 après la révolution iranienne, constitue l’un des piliers de l’appareil militaire du pays et dispose de structures propres, distinctes de l’armée régulière, notamment dans les domaines du renseignement et des missiles.

Des tensions militaires toujours élevées

La multiplication de ces frappes accentue les tensions entre l’Iran, Israël et les États-Unis, engagés dans une confrontation depuis plusieurs semaines. Les autorités iraniennes affirment maintenir leurs capacités opérationnelles malgré les pertes annoncées.

Aucune réaction officielle américaine détaillée n’a été publiée à ce stade concernant cette opération spécifique. Israël, de son côté, poursuit ses actions ciblées contre des responsables iraniens identifiés comme stratégiques.

Les autorités iraniennes n’ont pas précisé à ce stade les modalités des funérailles d’Ali-Mohammad Naeini ni les mesures de remplacement à ce poste de porte-parole.