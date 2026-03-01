Frappes en Iran : un parieur gagne 515.000 $ sur Polymarket

Un parieur utilisant le pseudo « Magamyman » sur la plateforme Polymarket a accumulé dimanche 1er mars 2026, 515 000 dollars en spéculant sur l’opération militaire américaine contre l’Iran lancée le 28 février 2026. La transaction initiale s’est déroulée 71 minutes avant l’annonce publique de la frappe, à un moment où le marché accordait 17 % de probabilité à ce scénario.

Ce schéma de transactions anticipant des événements géopolitiques majeurs ne constitue pas une première : deux mois plus tôt, lors de l’arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro le 3 janvier, des parieurs avaient également réalisé des gains substantiels en plaçant leurs mises quelques heures avant la capture, transformant notamment une mise initiale de plus de 31 000 dollars en plus de 430 000 dollars.

Déroulement de l’opération et ses gains

L’utilisateur a investi environ 87 000 dollars dans son pari avant la divulgation médiatique de l’attaque. Cette asymétrie temporelle entre l’accès à l’information et la transaction soulève des questions sur le déroulement du calendrier décisionnel. Au minimum six autres portefeuilles ont enregistré des gains similaires le même jour, selon les données accessibles publiquement sur la plateforme spécialisée dans les échanges prédictifs.

Le démocrate américain Andy Levin a rapporté ces transactions sur le réseau X, soulignant que plusieurs comptes avaient été créés la veille de l’intervention et que les paris massifs s’étaient concentrés quelques heures avant le début des opérations.

L’escalade militaire en Iran

L’offensive du 28 février a marqué une intensification majeure des tensions entre Washington et Téhéran. Israël et les États-Unis ont lancé conjointement une opération militaire coordonnée contre des installations iraniennes, visant notamment des objectifs liés à la structure de commandement du régime. L’Iran a riposté le même jour aux premières frappes, créant un cycle d’affrontements directs sans précédent depuis des années.

Ces transactions soulignent un phénomène : les marchés prédictifs transforment les crises géopolitiques en opportunités de placement pour les acteurs détenant un accès précoce à l’information, tandis que les institutions et les gouvernements voient leurs opérations exposées aux flux financiers spéculatifs.