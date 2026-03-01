Fusillade d'Austin aux USA : Ndiaga Diagne, Sénégalais naturalisé, abattu après 2 morts

Ndiaga Diagne, Un homme de 53 ans a ouvert le feu dimanche 1er mars 2026, vers 2h du matin, devant le bar Buford’s Backyard Beer Garden, situé sur West 6th Street à Austin, au Texas. Deux civils ont été tués et 14 autres blessés avant que la police n’abatte le tireur sur place. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a ouvert une enquête pour déterminer si l’attaque constitue un acte de terrorisme.

Le suspect a été identifié par plusieurs sources fédérales américaines, dont CBS News et NBC News, comme Ndiaga Diagne, citoyen américain naturalisé né au Sénégal, résidant à Pflugerville, dans la banlieue d’Austin. Il serait arrivé aux États-Unis en 2006 et aurait obtenu la nationalité américaine en 2013. Selon NBC News, il avait également séjourné à New York avant de s’installer au Texas.

Un mode opératoire prémédité

Selon la cheffe de la police d’Austin, Lisa Davis, Diagne a circulé à plusieurs reprises en SUV autour du bar avant de passer à l’acte. Fenêtre baissée, il a d’abord tiré au pistolet sur les clients attablés en terrasse, puis a garé son véhicule, en est sorti armé d’un fusil et a continué à tirer sur des passants dans la rue. Trois officiers l’ont abattu en moins d’une minute après réception de l’appel d’urgence, portant le bilan à trois morts, dont le tireur, et 14 blessés, parmi lesquels trois dans un état critique.

La piste du terrorisme examinée

Le FBI a déployé ses équipes de réponse aux preuves et de forensique numérique sur les lieux. Alex Doran, agent spécial en charge du bureau de San Antonio, a déclaré lors d’une conférence de presse : «Il y avait des indicateurs sur le suspect et dans son véhicule qui indiquent un possible lien avec le terrorisme.»

Selon Fox News, Diagne portait au moment des faits un sweat-shirt portant l’inscription «Property of Allah» ainsi qu’un sous-vêtement aux couleurs du drapeau iranien, et un exemplaire du Coran aurait été retrouvé dans son véhicule selon le New York Post. Les enquêteurs examineraient si l’attaque aurait pu être motivée par les frappes militaires américano-israéliennes menées la veille contre l’Iran, qui ont notamment coûté la vie au Guide suprême Ali Khamenei. Cette hypothèse reste au conditionnel : le FBI précise qu’il est «trop tôt» pour établir une motivation définitive. Des sources fédérales citées par NBC News indiquent que Diagne présentait des antécédents de troubles mentaux documentés à Austin, ce qui amène les enquêteurs à examiner simultanément la piste de l’auto-radicalisation et celle d’un profil psychiatrique instable.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a ordonné l’activation de renforts du Texas Military Department et de la Texas National Guard dans le quartier de 6th Street. Le Joint Terrorism Task Force du FBI pilote désormais l’enquête, dont les conclusions sont attendues dans les prochains jours.