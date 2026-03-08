Guerre au Moyen-Orient : le Bénin renforce son dispositif d’assistance pour ses citoyens

Face à l’aggravation des tensions militaires au Moyen-Orient, le Gouvernement du Bénin renforce son dispositif de protection des citoyens résidant ou voyageant dans la région. Une cellule de crise a été mise en place pour assurer un suivi en temps réel des Béninois exposés aux risques d’instabilité.

Depuis la fin février 2026, une escalade critique secoue la région. Des opérations militaires massives opposent Israël et les États-Unis à l’Iran, perturbant le détroit d’Ormuz par lequel transite un cinquième de la production pétrolière mondiale, tandis que le Liban connaît un déplacement massif de plus de 450 000 personnes. Cette situation impose aux gouvernements de mobiliser rapidement leurs ressources diplomatiques et consulaires.

L’enregistrement obligatoire des ressortissants

Le Gouvernement béninois structure sa réponse autour d’un dispositif d’identification et d’alerte. Les Béninois présents au Moyen-Orient doivent se signaler via le portail service-public.bj. Cette démarche permet aux autorités d’établir un registre actualisé et de diffuser des bulletins d’alerte adaptés à la situation géographique de chacun.

Publicité

Une cellule d’urgence opérationnelle

Une structure dédiée gère les demandes urgentes en permanence, accessible par WhatsApp au numéro +229 01 98 91 91 91. Ce canal direct offre une réponse immédiate aux citoyens en détresse. Les contacts des représentations diplomatiques béninoises sont centralisés sur diplomatie.gouv.bj afin de faciliter les démarches consulaires, l’assistance financière ou l’évacuation si elle devient nécessaire.

Les autorités béninoises invitent les citoyens à partager largement ces consignes auprès de leurs proches afin d’assurer une information maximale et une mobilisation collective dans la région.

D’autres États africains agissent de manière coordonnée

Le Gabon a activé une cellule de veille et d’assistance d’urgence le 6 mars 2026 pour accompagner ses ressortissants présents au Moyen-Orient et organiser une réponse diplomatique en cas de besoin. Le Sénégal a pris des mesures immédiates le 2 mars 2026 pour garantir la sécurité de ses ressortissants face à la dégradation du climat sécuritaire. Ces initiatives parallèles montrent la prise de conscience généralisée des risques et la nécessité d’une mobilisation rapide des États.

Le suivi béninois demeure actif et l’enregistrement des citoyens reste ouvert. Le calendrier d’application de ces mesures dépendra de l’évolution des tensions régionales et des négociations diplomatiques en cours.