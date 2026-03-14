Guerre au Moyen-Orient : le Maroc resserre ses liens avec les pays du Golfe

Les États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont adressé leurs remerciements officiels au roi Mohammed VI pour le soutien apporté par le Royaume du Maroc après les attaques de missiles et de drones lancées par l’Iran contre six monarchies de la région fin février et début mars 2026. Cette reconnaissance a été exprimée lors de la 8e réunion ministérielle conjointe Maroc-CCG, tenue par visioconférence.

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a réaffirmé à cette occasion le soutien total de Rabat et son appui aux mesures prises par les pays du Golfe pour défendre leur souveraineté. Le Maroc avait condamné les frappes iraniennes dès les premières heures, Mohammed VI ayant contacté personnellement plusieurs chefs d’État du Golfe par téléphone.

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Des frappes iraniennes en riposte à une offensive américano-israélienne

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe contre l’Iran, baptisée « Opération Lion rugissant » côté israélien et « Opération Fureur épique » côté américain. Téhéran a répliqué avec l’opération Promesse honnête 4, une vague de représailles massives à travers le Moyen-Orient.

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L’Iran a répondu en tirant plusieurs salves de missiles sur des bases militaires américaines en Arabie saoudite, à Oman, au Koweït, en Irak, en Syrie, au Qatar et aux Émirats arabes unis. Depuis le début du conflit, l’Iran et ses mandataires ont mené plus de 3 000 attaques de missiles et de drones contre Israël et les pays arabes du Golfe.

Rabat campe sur une ligne de soutien assumée

Sur le plan diplomatique, le Maroc entretient des partenariats économiques et sécuritaires bilatéraux étroits avec les monarchies du Golfe. En condamnant publiquement ce que Bourita a qualifié d’« agression iranienne odieuse, condamnable et injustifiée », Rabat a pris position dans un conflit où plusieurs capitales arabes ont opté pour la neutralité ou la réserve.

Le Conseil ministériel du CCG a, dans sa déclaration officielle, associé le Maroc aux États ayant exprimé leur solidarité, aux côtés d’autres pays arabes. Cette mention dans un communiqué institutionnel du Conseil traduit une reconnaissance formelle de la position marocaine.

La prochaine étape diplomatique entre Rabat et le CCG devrait se matérialiser dans le cadre du suivi de la 8e réunion ministérielle, dont les conclusions engagent les deux parties sur des mécanismes de concertation renforcés, notamment en matière de sécurité régionale.