Guerre en Iran : Hegseth révèle comment les soldats américains ont été tués au Koweït

Six militaires américains ont péri dimanche matin dans une frappe iranienne sur un centre opérationnel installé au port de Shuaiba, au Koweït. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a confirmé lundi les circonstances de l’attaque lors d’une conférence de presse au Pentagone.

Le bilan, initialement fixé à trois morts dimanche par le Commandement central américain (CENTCOM), a été revu à la hausse lundi après la découverte des restes de deux soldats supplémentaires dans les décombres calcinés du bâtiment. Un quatrième militaire, grièvement blessé lors de la frappe initiale, a succombé à ses blessures dans l’intervalle.

Un projectile iranien a traversé les défenses aériennes

Pete Hegseth a expliqué qu’un seul projectile avait réussi à passer au travers du dispositif de protection mis en place sur la base. « Vous avez des défenses aériennes, beaucoup de choses arrivent, vous en interceptez la plupart. De temps en temps, malheureusement, l’une d’elles passe », a-t-il déclaré. Ce projectile a frappé directement le centre opérationnel, décrit par une source familière de la situation citée par CNN comme une structure préfabriquée triple largeur servant d’espace de bureau, sans qu’aucune sirène d’alerte n’ait retenti pour permettre l’évacuation des personnels.

Selon trois responsables militaires américains cités par CBS News, l’attaque aurait été menée par un drone à sens unique, vraisemblablement un Shahed-136, le modèle kamikaze utilisé de longue date par l’Iran. L’incendie provoqué par l’impact a rendu la récupération des corps particulièrement difficile dans les premières heures. Ces mêmes sources indiquent qu’aucun système américain de défense anti-mortier ou anti-drone n’était déployé sur le site du port de Shuaiba.

Premières pertes américaines depuis le lancement de l’Opération Epic Fury

Ces six soldats sont les premières victimes américaines au combat depuis le déclenchement de l’Opération Epic Fury, samedi matin heure de la côte Est. Cette opération militaire conjointe entre les États-Unis et Israël visait des cibles stratégiques en Iran, dont le complexe du Guide suprême Ali Khamenei, tué lors des frappes initiales selon l’annonce des Forces de défense israéliennes. Des responsables iraniens et des commandants militaires proches de Khamenei ont également été tués, selon la même source.

En représailles, Téhéran a lancé des attaques de missiles et de drones contre Israël et plusieurs pays alliés des États-Unis dans la région. Le Koweït figure parmi les nations dont le territoire a été ciblé. Au total, 18 soldats américains ont été grièvement blessés depuis le début des opérations, selon le porte-parole du CENTCOM.

Le président Donald Trump, qui a qualifié la mission de « noble », a prévenu que d’autres pertes étaient possibles et a estimé que l’opération pourrait durer « quatre semaines ou moins ». Hegseth a de son côté insisté sur le caractère limité du conflit : « Ce n’est pas l’Irak. Ce n’est pas sans fin. »

L’armée américaine n’a pas encore communiqué l’identité des six soldats tués, conformément à la procédure standard exigeant la notification préalable des familles dans un délai de vingt-quatre heures. Le CENTCOM a indiqué que les opérations de combat se poursuivaient.