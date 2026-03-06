Guerre en Iran : Macron rassure une adolescente sur Instagram

Le Président français a répondu directement à une adolescente inquiète des conséquences de la situation au Moyen-Orient. Sur Instagram le 5 mars 2026, Macron s’est engagé auprès de Fatima sur le non-engagement français dans le conflit en Iran, alors que les tensions militaires s’intensifient depuis la fin février 2026.

Le conflit dans une région déstabilisée

Les États-Unis et Israël ont lancé des opérations militaires contre l’Iran fin février. Selon Macron, cette action répondait à des comportements jugés dangereux : le développement d’armes nucléaires et balistiques par Téhéran, ainsi que des violations des droits humains contre sa population. L’Iran a aussitôt riposté en frappant plusieurs pays de la région, dont les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et la Jordanie.

Pour la première fois, le conflit s’est rapproché directement du territoire européen et de l’OTAN. Un missile balistique tiré depuis l’Iran et se dirigeant vers l’espace aérien turc après avoir survolé l’Irak et la Syrie a été intercepté par les systèmes de défense de l’OTAN positionnés en Méditerranée orientale le 4 mars 2026. Selon un responsable turc, la Turquie n’était pas la cible visée – le missile aurait plutôt visé une base militaire à Chypre mais a dévié de sa trajectoire. Des débris sont tombés en territoire turc sans faire de victimes.

La France écarte son implication militaire

S’inquiétant d’une éventuelle entrée en guerre de la France, Fatima a reçu une assurance directe du chef de l’État : « Vous n’allez pas faire la guerre. Vous allez continuer de vivre, de passer votre brevet, votre baccalauréat, d’apprendre, de sortir librement et de construire votre avenir. »

Sur Instagram, Macron a affirmé que la France se tenait à l’écart du conflit militaire. « Nous on n’est pas au combat et on ne va pas s’engager dans cette guerre », a-t-il déclaré. Cependant, il a détaillé un engagement français sous trois formes distinctes.

D’abord, l’aide aux ressortissants français présents au Moyen-Orient. L’Élysée mobilise ses capacités diplomatiques et consulaires pour rapatrier les citoyens français qui souhaitent quitter la région. Macron a précisé que plusieurs centaines de ressortissants sont concernés.

Ensuite, un soutien aux alliés régionaux. La France intervient auprès des Émirats arabes unis, du Qatar, du Koweït et de la Jordanie pour les aider à se protéger des drones et intercepter les missiles lancés par l’Iran. Paris joue le rôle de « partenaire de confiance », selon les termes du Président.

La sécurisation du commerce maritime et du Liban

Un troisième volet revêt une importance cruciale pour l’Europe : la sécurisation des routes commerciales maritimes. Le conflit bloque une part substantielle du trafic mondial, des livraisons pétrolières et gazières. Macron a insisté sur la mobilisation pacifique de la France pour garantir que les navires-citernes et navires commerciaux puissent franchir les goulots d’étranglement du Golfe persique.

Le Liban constitue un enjeu supplémentaire. Déjà fragilisé par des crises internes, le pays subit les contrecoups de la situation régionale. Macron a affirmé que la France œuvrait au rétablissement de la paix libanaise, au respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Le Président a résumé la position française ainsi : « La France ne fait pas la guerre mais protège les français, ses alliés et le Liban pour la souveraineté et son intégrité territoriale ni plus ni moins. »

Cette intervention sur les réseaux sociaux montre la nécessité pour les gouvernements de rassurer les populations civiles face à une escalade militaire dont les répercussions économiques et sécuritaires touchent déjà l’Europe. Les prochaines semaines détermineront si cette stratégie de non-engagement français parviendra à contenir l’extension du conflit.