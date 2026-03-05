Le 5 mars 2026, Dmitri Medvedev, vice‑président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie et ancien président russe, a critiqué avec virulence l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) et le président des États‑Unis, Donald Trump, sur la plateforme X. Dans un message publié depuis Moscou, il a qualifié l’alliance militaire de « complètement folle » et s’en est pris au secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, qu’il a décrit comme « larbin servile de Trump ».

Le responsable russe a reproché aux États‑Unis et à leurs alliés occidentaux d’avoir déclenché une « guerre au Moyen‑Orient » en tuant le dirigeant iranien, puis d’envisager d’invoquer l’article 5 du traité de l’Atlantique nord, qui engage la défense collective des membres de l’alliance en cas d’attaque. Medvedev se moque du président américain en suggérant ironiquement qu’il pourrait recevoir le prix Nobel de la paix pour avoir déclenché une guerre. Il cite les déclarations de l’écrivain britannique George Orwell (« La guerre, c’est la paix ») pour souligner que, selon lui, les actions des États-Unis prétendent maintenir la paix tout en provoquant un conflit. « Pourquoi ne pas proposer le président des États‑Unis pour le prix Nobel de la paix pour avoir déclenché une guerre majeure ? Orwell avait raison : la guerre, c’est la paix ! », a ajouté Medvedev dans sa publication.

Escalade militaire après une frappe américano‑israélienne

Les critiques de Medvedev interviennent alors que le conflit entre l’Iran et une coalition menée par Washington et Tel‑Aviv s’est intensifié depuis la fin février. Le 28 février, les forces américaines et israéliennes ont lancé des frappes aériennes contre des installations militaires et nucléaires iraniennes, dont certaines ont visé des hauts responsables politiques et militaires. Le 1ᵉʳ mars 2026, l’ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique d’Iran, a été tué lors de ces attaques, selon plusieurs reportages internationaux.

Téhéran a riposté avec des tirs de missiles balistiques et de drones contre des bases militaires américaines et des positions alliées dans la région. Cette réaction a élargi le théâtre des opérations bien au‑delà du territoire iranien, touchant des pays du Golfe et déclenchant des alertes dans plusieurs capitales occidentales.

Tension autour de l’article 5 de l’OTAN

L’incident le plus notable impliquant l’OTAN s’est produit le 4 mars 2026 lorsqu’un missile balistique iranien a survolé l’espace aérien de la Turquie – membre de l’alliance – et a été intercepté par les systèmes de défense turcs, sans faire de victimes, a annoncé Ankara. Cet incident a suscité des interrogations sur l’éventuelle application de l’article 5 du traité de l’Atlantique nord, qui stipule qu’une agression contre un membre est considérée comme une attaque contre tous.

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a déclaré depuis Bruxelles qu’il n’y avait « aucun débat actuellement » sur l’activation de l’article 5, tout en réaffirmant l’engagement de l’alliance à défendre son territoire. Il a précisé que, bien que l’incident ait démontré la vigilance des défenses de l’OTAN, il ne justifiait pas à ce stade l’application automatique de la clause de défense collective.

Du côté américain, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a indiqué qu’il ne s’attendait pas à ce que l’interception du missile contre la Turquie déclenche l’article 5, et que l’incident serait évalué sans précipitation par l’alliance. L’état‑major des forces armées de la République islamique d’Iran a publié un communiqué affirmant qu’« aucun missile n’a été tiré en direction de la Turquie » et que l’armée iranienne respecte la souveraineté de la Turquie, qualifiée de « pays voisin et ami ».

Alliés et implications régionales

Malgré le refus d’activer formellement la clause de défense collective, plusieurs États membres de l’OTAN ont exprimé un soutien politique et logistique aux opérations américaines contre l’Iran. Des pays européens ont envoyé des navires de guerre et des moyens de défense aérienne vers le Moyen‑Orient pour protéger les intérêts et les ressortissants des alliés, tandis que d’autres ont appelé à une désescalade pour éviter une confrontation plus large.

L’escalade militaire a également des répercussions diplomatiques. Des responsables turcs ont convoqué des représentants iraniens pour protester contre le tir de missile, tandis que plusieurs capitales européennes ont renforcé leurs alertes sécuritaires face aux risques d’attaques de représailles.

Alors que les combats se poursuivent, plusieurs gouvernements occidentaux surveillent l’évolution de la situation et renforcent leurs dispositifs militaires dans la région, tandis que les discussions diplomatiques restent limitées pour l’instant.