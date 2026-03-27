Guerre en Iran : Trump étudie un déploiement de 10 000 soldats supplémentaires

La Maison-Blanche et le Pentagone examinent la possibilité d’envoyer au moins 10 000 soldats de combat supplémentaires au Moyen-Orient dans les prochains jours, ont rapporté vendredi 27 mars le Wall Street Journal et Axios, citant un haut responsable américain de la défense. Ces unités seraient distinctes de celles déjà positionnées dans la région.

Selon ce responsable, la décision n’est pas encore formellement arrêtée, mais constituerait une nouvelle étape dans l’escalade militaire américaine face à l’Iran, engagée depuis le 28 février 2026 avec le lancement des premières opérations militaires conjointes américano-israéliennes contre le territoire iranien.

Un dispositif qui monte en puissance depuis plusieurs semaines

Ce potentiel renfort s’inscrit dans un mouvement plus large. Dans le cadre de l’opération Epic Fury, les États-Unis ont déjà mobilisé environ 50 000 militaires, répartis entre le Moyen-Orient, l’Europe et le territoire américain. Des éléments du quartier général de la 82e Division aéroportée, stationnée à Fort Bragg, ainsi qu’environ 5 000 Marines avaient été acheminés vers la zone de responsabilité du CENTCOM avant cette nouvelle annonce, selon une confirmation officielle du Pentagone publiée en milieu de semaine. Les 10 000 soldats supplémentaires envisagés comprendraient de l’infanterie et des véhicules blindés, d’après les informations rapportées par Axios.

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Un précédent irakien régulièrement cité

La séquence actuelle rappelle la mécanique de déploiements progressifs que les États-Unis ont appliquée avant et pendant la guerre en Irak, où les effectifs ont été renforcés par vagues successives — passant de quelques milliers d’hommes prépositionnés à plus de 150 000 soldats au moment de l’invasion de mars 2003. Cette approche par paliers permet à l’administration de calibrer la pression militaire tout en conservant une marge de négociation diplomatique.

Trump affirme mener des discussions avec Téhéran en parallèle de ces déploiements. Les autorités iraniennes démentent l’existence de toute négociation en cours. La décision finale sur l’envoi des 10 000 soldats supplémentaires devrait être connue dans les prochains jours, selon les deux médias américains. Aucun calendrier officiel n’a été communiqué par le Pentagone à ce stade.