L'Iran abat un hélicoptère Apache américain, les États-Unis ripostent par des frappes

Dans un message publié ce mardi sur Truth Social, Donald Trump a annoncé que l’Iran avait abattu un hélicoptère Apache de l’armée américaine qui patrouillait au-dessus du détroit d’Ormuz. « Je viens d’être informé par nos grandes forces armées que la nuit dernière, les Iraniens ont abattu l’un de nos hélicoptères Apache hautement sophistiqués. Les États-Unis doivent, par nécessité, répondre à cette attaque », a-t-il déclaré. Les deux pilotes sont sains et saufs, secourus par un drone nautique américain.

Dans la foulée, le CENTCOM a annoncé le lancement de frappes américaines en légitime défense contre l’Iran. Il s’agit du premier Apache perdu depuis le début du conflit le 28 février. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré à Al Jazeera que l’Iran n’avait pas délibérément ciblé l’hélicoptère américain. Téhéran n’a pas revendiqué l’incident dans l’immédiat.

Cet épisode survient alors que Trump affirmait encore quelques heures plus tôt être « très proche » d’un accord de paix avec l’Iran, décrivant les négociations comme étant dans leurs « derniers soubresauts ». La destruction de l’Apache marque une nouvelle escalade directe entre Washington et Téhéran, au moment où Israël reprenait simultanément ses frappes sur la ville de Tyr, dans le sud du Liban.