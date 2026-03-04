Guerre en Iran : une revanche de Donald Trump après les menaces ?

Le 28 février, l’armée américaine lançait en collaboration avec l’armée israélienne, une offensive d’envergure en Iran. Les frappes ont eu d’importantes répercussions, avec notamment la mort du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei. Or, de nombreuses questions se posent quant aux vraies raisons derrière cette attaque. Des révélations du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, lors de son point presse du 4 mars, laissent entendre que Donald Trump aurait agi, craignant pour sa vie.

En coulisse, ce serait d’ailleurs l’information qui circulerait le plus. Face à la presse et plus généralement en public, l’administration américaine défend l’idée que Téhéran aurait développé des armes (ou aurait été sur le point d’y parvenir) susceptibles de toucher les États-Unis.

Trump, conscient des menaces portées à son encontre, aurait décidé de frapper l’Iran

Les indiscrétions au sujet du danger que représentait Téhéran pour Donald Trump remontent en fait à 2024. Déjà à l’époque, alors que Joe Biden était à la tête du pays, les services de renseignement avaient indiqué que Téhéran préparait un projet d’attaque contre Donald Trump, alors candidat à la Maison-Blanche.

Celui qui deviendra plus tard le 47e président des États-Unis a toujours été très mal perçu par Téhéran. Selon les services secrets, la mort du général Qassem Soleimani, figure emblématique tué lors d’une frappe américaine en Irak en janvier 2020, n’a jamais été véritablement digérée.

La presse américaine confirme à demi-mot les informations

Ces affirmations entourant les craintes de Trump ont été renforcées par les révélations du journaliste Jonathan Karl, d’ABC News. Celui-ci a effectivement affirmé que l’actuel chef de l’État aurait reconnu que ces menaces ont effectivement pesé dans sa décision de s’attaquer à l’Iran, ces derniers jours.

Un véritable déchaînement de frappes a alors été opéré sur Téhéran ainsi que d’autres sites sensibles, comme « Min Zadai« , site nucléaire secret. En outre, certains sites militaires sensibles ont également été visés à Kermanshah et à Tabriz. Les USA et leurs alliés ont aussi ciblé des installations navales situées à Konarak, dans le sud du pays.