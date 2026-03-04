Guerre en Iran : Zelensky se moque de la «faiblesse» de Poutine

Le 2 mars 2026, le quotidien italien Corriere della Sera publiait un entretien de Volodymyr Zelensky. Dans ce papier, le président Ukrainien se moque ouvertement de Vladimir Poutine, affirmant que celui-ci était, aujourd’hui, plus “faible” que jamais. “Il parle, mais il n’agit pas” a-t-il notamment affirmé.

Il a notamment étrillé la Russie sur son “soutien” à l’endroit de certains de ses partenaires, comme la Syrie de Bachar al-Assad et, désormais, l’Iran. Depuis plusieurs années, Moscou et Téhéran se sont effectivement rapprochés, l’Iran fournissant massivement de l’armement à Moscou, dans le cadre de la guerre en Ukraine.

La guerre en Iran rebat les cartes, la Russie plus que jamais sous pression

Cependant, pour Zelensky, Poutine est un allié faible. Il prend l’exemple d’al-Assad, à qui la Russie n’a été qu’en mesure d’offrir l’asile. S’il reconnaît que Moscou peut éventuellement fournir des armes au régime de Téhéran, Zelensky n’y croit pas vraiment, estimant que la Russie ne peut pas se lancer sur deux fronts.

Cette sortie intervient dans un contexte international extrêmement tendu. En effet, alors que des fronts se sont ouverts un peu partout, l’Ukraine, la Russie et les États-Unis doivent se rencontrer le 5 et le 8 mars prochain afin d’avancer dans les négociations sur une éventuelle fin de guerre et sortie de crise.

Pour rappel, la guerre en Ukraine en est à sa quatrième année. Onestimle que jusqu’à 465 000 soldats russes et ukrainiens auraient été tués depuis le début du conflit. En outre, un rapport de l’ONU affirme que 15 000 civils ukrainiens auraient également été tués au cours des combats.

Les négociations pourront-elles se tenir à Abu Dhabi ?

Ces échanges pourraient se tenir aux Émirats arabes unis. Cependant, le pays est actuellement bombardé par l’Iran, en guise de représailles aux actions américaines et israéliennes. « À cause des combats en cours, nous ne pouvons pas confirmer aujourd’hui que la rencontre aura lieu à Abou Dhabi, mais personne ne l’a annulée” a d’ailleurs affirmé le président Ukrainien au cours de son entretien au média italien.