«Hope» : Angélique Kidjo annonce la participation de plusieurs stars dont Pharell Williams

La Béninoise Angélique Kidjo sort le 24 avril 2026 son nouvel album HOPE!!, via Parlophone/Warner Music. Seize titres, une quinzaine de collaborateurs internationaux, HOPE est un projet dédié à la mémoire de sa mère.

Un line-up qui traverse trois continents

Pour HOPE!!, Angélique Kidjo a réuni des artistes d’Afrique, d’Amérique et d’Europe. Côté américain : Pharrell Williams — qui a produit trois titres, enregistrés à Paris — Quavo, Charlie Wilson et PJ Morton. L’Afrique est représentée par Davido, Ayra Starr, Fally Ipupa, Diamond Platnumz et le Soweto Gospel Choir. La France compte Dadju et Florent Pagny, tandis que le Brésil apporte la voix d’IZA. Nile Rodgers, The Cavemen et la parolière américaine Diane Warren — fidèle collaboratrice de la chanteuse — complètent ce casting. Un extrait du premier single Fall on Me enregistré avec le pianiste et chanteur PJ Morton a déjà été dévoilé par la diva sur sa page Facebook il y a quelques jours.

La musique africaine en conquête mondiale

HOPE!! s’inscrit dans un mouvement de fond : la musique africaine n’a jamais autant pesé sur la scène internationale. L’afrobeats a généré plus de 13 milliards de streams sur Spotify en 2024, selon les données de la plateforme. Des artistes comme Davido, Ayra Starr ou Diamond Platnumz figurent parmi les noms les plus écoutés du continent — et ils sont tous sur cet album. Qu’Angélique Kidjo, figure historique de la world music, choisisse de s’entourer de cette nouvelle génération africaine n’est pas anodin : c’est un passage de témoin assumé, doublé d’une démonstration de force collective.

Une tournée mondiale en parallèle

La sortie de l’album s’accompagne d’une tournée internationale qui débutera le 26 mars 2026 à Ann Arbor, dans le Michigan (États-Unis). Cette série de concerts conduira ensuite Angélique Kidjo à travers plusieurs villes d’Amérique du Nord, avant de se poursuivre en Europe jusqu’en juillet 2026. Les dates européennes n’ont pas encore toutes été officialisées.

Angélique Kidjo a obtenu une nomination aux Grammy Awards pour sa reprise de Jerusalema présent sur l’album HOPE, retenue dans la catégorie Best Global Music Performance — une interprétation présentée lors de la réouverture de Notre-Dame de Paris en décembre 2024, et célébrée lors de la 68e cérémonie des Grammy Awards le 1er février 2026 à Los Angeles.

Qui est Angélique Kidjo ?

Née à Ouidah, au Bénin, Angélique Kidjo est l’artiste africaine solo la plus récompensée aux Grammy Awards, avec cinq victoires. Elle chante en fon, yoruba, français, anglais et espagnol, et milite comme ambassadrice de l’UNICEF depuis 2002. HOPE!! succède à Mother Nature (2021) et est dédié à sa mère Yvonne, dont le message d’espoir guide l’ensemble du projet. La sortie physique et numérique est fixée au 24 avril 2026.