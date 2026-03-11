IA militaire : la Chine s'inquiète des décisions de vie ou de mort des algorithmes

L’intelligence artificielle est déjà utilisée pour analyser des cibles militaires. Ce mercredi 11 février, le ministère chinois de la Défense a averti que ces technologies pourraient un jour décider de la vie ou de la mort sur le champ de bataille.

L’IA déjà utilisée pour identifier des cibles militaires

Les systèmes d’intelligence artificielle servent aujourd’hui à analyser des images satellites, des communications ou des données issues de drones afin d’identifier des objectifs militaires. Selon des sources militaires, ces outils permettent d’examiner en quelques minutes des volumes de données que des analystes humains mettraient des jours à traiter.

Dans la guerre actuelle impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran, l’IA serait utilisée pour accélérer l’analyse du renseignement et suggérer des cibles potentielles. Les décisions finales resteraient officiellement validées par des officiers humains, d’après ces mêmes sources. Certaines armées utilisent aussi des algorithmes pour analyser l’efficacité des frappes après un bombardement, en comparant automatiquement des images satellites avant et après l’attaque.

Pékin redoute une perte de contrôle technologique

C’est ce développement rapide qui inquiète les autorités chinoises. Dans une récente déclaration, Jiang Bin, porte-parole du ministère chinois de la Défense, a estimé que la militarisation sans limite de l’IA pourrait mener à une situation comparable au film Terminator. « Laisser les algorithmes détenir le pouvoir de vie ou de mort sur les êtres humains (…) risque de provoquer une perte de contrôle technologique », a déclaré le responsable chinois. Selon Pékin, donner à des systèmes automatisés un rôle majeur dans la conduite de la guerre poserait aussi un problème de responsabilité juridique si une frappe causait des victimes civiles.

Bras de fer entre Washington et une start-up de l’IA

L’administration Trump serait engagée dans un affrontement avec la start-up d’intelligence artificielle Anthropic, spécialisée dans les modèles avancés d’IA. L’entreprise refuserait que sa technologie soit utilisée sans restriction par l’armée américaine, notamment pour des projets de surveillance de masse ou d’automatisation d’attaques militaires. Les discussions autour des limites de l’IA militaire devraient se poursuivre lors des prochaines réunions internationales consacrées aux armes autonomes organisées sous l’égide de l’Organisation des Nations unies, où plusieurs États demandent déjà un encadrement juridique de ces technologies.