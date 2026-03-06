Internet illimité au Bénin : Canalbox lance une promotion avec installation gratuite 

Lors d’une conférence de presse tenue le jeudi 5 mars 2026 à Cotonou, Canalbox a annoncé une nouvelle offensive commerciale sur le marché du haut débit au Bénin. L’entreprise propose durant tout le mois de mars une offre promotionnelle sur l’internet par fibre optique avec installation gratuite, afin de faciliter l’accès à une connexion stable et véritablement illimitée pour les foyers béninois. L’opérateur met en avant une promesse centrale : un internet sans limite de gigas, avec des débits constants du début à la fin de l’abonnement.

Une offre promotionnelle pour accélérer l’adoption de la fibre

Dans le cadre de cette campagne, les frais d’installation habituellement fixés à 10 000 francs Cfa sont exceptionnellement offerts pour toute souscription réalisée entre le 2 mars et le 2 avril 2026. Les nouveaux abonnés n’auront donc qu’à payer leur premier mois d’abonnement pour bénéficier de la connexion fibre et de l’installation complète à domicile.

Selon Moumine Wologan, responsable communication de Canalbox, cette initiative répond directement aux attentes exprimées par de nombreux consommateurs.

« Nous avons entendu les besoins de certaines personnes qui souhaitaient venir chez nous mais trouvaient les frais d’installation à 10 000 francs un peu difficiles. Nous avons donc décidé, exceptionnellement pour le mois de mars, d’exonérer ces frais et d’installer gratuitement la box et la fibre chez les nouveaux abonnés qui souscrivent à leur premier mois d’abonnement. »

Cette mesure vise à réduire les barrières d’accès à la fibre optique, un service encore en phase de démocratisation dans le pays.

Une connexion sans limite de données

L’une des particularités majeures de l’offre proposée par Canalbox réside dans son modèle d’internet réellement illimité, sans restriction de consommation.

Contrairement à certaines offres qui ralentissent les débits après un certain volume de données, l’opérateur affirme garantir la même vitesse tout au long du mois, quelle que soit la quantité de données consommée.

« Lorsque vous souscrivez à une offre, vous bénéficiez du débit auquel vous avez souscrit du début jusqu’à la fin de votre formule, sans limite de gigas. Vous pouvez consommer plusieurs centaines de gigas dans le mois et continuer d’avoir la même connexion », précise Moumine Wologan.

Les débits proposés varient de 50 Mbps à 200 Mbps, permettant aux utilisateurs d’effectuer simultanément de nombreux usages numériques.

Une connexion adaptée aux usages numériques modernes

Avec l’évolution rapide des habitudes numériques, la demande en connectivité stable et rapide ne cesse d’augmenter. L’internet par fibre optique proposé par Canalbox vise justement à répondre à ces nouveaux besoins. La connexion est conçue pour supporter plusieurs usages simultanés dans un même foyer, notamment :

le télétravail et les activités professionnelles en ligne

les visioconférences

le streaming vidéo et les plateformes de divertissement

les réseaux sociaux et les lives en ligne

les jeux vidéo en ligne

la vidéosurveillance connectée

le téléchargement et l’envoi de fichiers volumineux

« Le fait de ne pas être limité en gigas permet de profiter pleinement de tous les usages internet, qu’il s’agisse de regarder des films, faire des lives TikTok, télécharger des fichiers ou utiliser internet pour des activités professionnelles », souligne le responsable communication.

Un déploiement progressif du réseau au Bénin

Lancée en avril 2025, l’offre Canalbox poursuit progressivement son déploiement sur le territoire béninois. Selon l’entreprise, le réseau couvre déjà plusieurs quartiers de Cotonou et d’Abomey-Calavi, avec une extension progressive vers de nouvelles zones urbaines.

« Depuis le lancement de nos services, nous avons été ravis de constater que les personnes qui ont testé attestent de la qualité de la connexion. Nous continuons donc notre déploiement pour couvrir le maximum de zones possibles », indique Moumine Wologan.

Parmi les quartiers récemment couverts figurent notamment Akpakpa, ainsi que certaines zones du centre-ville de Cotonou telles que Caboma, Jonquet, Zongo ou encore la zone du lycée Coulibaly. L’entreprise précise que la qualité de service reste identique dans toutes les zones couvertes, l’infrastructure reposant entièrement sur la fibre optique.

Comment tester son éligibilité à la fibre

Afin de permettre aux populations de savoir si leur domicile peut déjà bénéficier de la fibre, Canalbox propose un système de vérification simple via son application mobile.

Disponible sur Apple App Store et Google Play Store, l’application permet de tester gratuitement l’éligibilité à la fibre.

« Nous invitons tout le monde à télécharger l’application Canalbox pour tester son éligibilité. Si vous ne l’êtes pas encore, nous arriverons très vite dans votre quartier », affirme le responsable communication.

Les équipes commerciales sont également présentes sur le terrain pour accompagner les nouvelles souscriptions. Les vendeurs sont reconnaissables à leurs tee-shirts roses, et les clients peuvent également obtenir des informations via le service client au 7044.

Deux formules d’abonnement proposées

L’offre Canalbox s’articule actuellement autour de deux formules principales :

Canalbox Start : débit de 50 Mbps pour 15 000 francs Cfa par mois

Canalbox Premium : débit de 200 Mbps pour 30 000 francs Cfa par mois

Ces formules sont destinées aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, avec une connexion stable et illimitée. Pour les abonnés déjà équipés, l’entreprise a également simplifié les moyens de réabonnement. Il est possible de renouveler son abonnement via le code court *607# ou en scannant le QR code présent sur l’équipement de Canalbox.

Avec cette promotion, Canalbox entend accélérer l’adoption de la fibre optique au Bénin et renforcer l’accès des foyers à une connexion fiable et performante. Pour l’entreprise, l’objectif est d’offrir une expérience internet sans contrainte de consommation, capable de répondre aux exigences d’un monde de plus en plus connecté.

Et avec l’installation gratuite proposée durant ce mois de mars, l’opérateur espère convaincre un nombre croissant de foyers de passer définitivement à l’internet illimité par fibre optique.