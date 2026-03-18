Iran : un homme exécuté pour espionnage en faveur d’Israël

Mercredi 18 mars, les autorités iraniennes ont annoncé l’exécution de Kourosh Keyvani. Arrêté en juin 2025, celui-ci a été reconnu coupable d’avoir fourni des informations sensibles à Israël, dans le cadre du conflit qui oppose Téhéran à l’État hébreux et aux États-Unis. Il s’agit de la première exécution pour ce type de raisons depuis le début du conflit survenu le 28 février dernier.

L’information a été diffusée par un média lié au pouvoir judiciaire iranien. Il a, en outre été expliqué que Keyvani aurait transmis des informations sensibles concernant des installations stratégiques du pays, notamment énergétique. Des informations qui pourraient avoir permi aux services de renseignements israéliens de frapper plus précisément au début du conflit.

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Téhéran confirme l’exécution de Kourosh Keyvani

Keyvani aurait échangé à plusieurs reprises avec les autorités américaines et israéliennes, effectuant également plusieurs voyages, que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient. Face à ces accusations, la justice iranienne a décidé de sévir, rappelant par la même occasion que le gouvernement en place a plusieurs fois mis en garde contre toute forme de collaboration avec les puissances et agents étrangers.

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L’objectif pour Téhéran est de préserver ses secrets et surtout, d’éviter les fuites qui pourraient compromettre les points les plus sensibles, notamment les sites énergétiques ou nucléaires ainsi que les sites d’armement. En ce sens, l’Iran serre la vis. Une stratégie à double tranchant alors qu’une partie de la population réclame du changement à la tête du pays.

Un niveau d’exécution jamais vu depuis 35 ans

En Iran, la peine de mort est toujours en vigueur. Le pays est d’ailleurs l’un de ceux qui appliquent le plus la sentence maximale. Rien qu’en 2025, ce seraient au moins 1 500 exécutions qui ont été recensées d’après les chiffres dévoilés par l’ONG Iran Human Rights (IHR). Jamais ils n’avaient été aussi élevés depuis 35 ans.