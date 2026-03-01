Iran : Trump annonce la mort de Khamenei après les frappes américaines, Téhéran nie

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi soir que le guide suprême iranien Ali Khamenei était mort, quelques heures après le lancement de frappes aériennes massives contre des cibles iraniennes. Cette annonce, formulée sur le réseau social Truth Social, n’a reçu aucune confirmation officielle de la part des autorités à Téhéran.

Trump a publié plusieurs messages soulignant l’élimination du leader iranien. Il a déclaré que Khamenei était « l’une des personnes les plus diaboliques de l’Histoire » et présenté son décès comme un acte de justice. Ces déclarations interviennent après une opération militaire menée en coordination avec Israël, qui a visé plusieurs zones stratégiques iraniennes.

Démenti de Téhéran face aux allégations américaines

À ce stade, aucun responsable iranien n’a reconnu les allégations américaines concernant le décès de Khamenei. Trump, qui s’était exprimé lors d’interviews accordées à plusieurs médias américains avant de communiquer sur Truth Social, n’a fourni aucune preuve documentée étayant son affirmation. Les autorités iraniennes rejettent catégoriquement les affirmations relatives au décès du guide suprême. Le représentant du guide suprême de la République islamique d’Iran en Inde, le Dr Abdul Majid Hakeem Ilahi, a déclaré, dans des propos relayés par le média Malaysia Sun : » Le guide suprême est en bonne santé et n’a jamais peur de l’Amérique ou de tout autre peuple… Il continuera par sa dignité et sa sagesse, et j’espère que nous gagnerons cette guerre‘

Les opérations militaires se poursuivent

Le président américain a indiqué que les frappes se prolongeraient au-delà du samedi. Il a mentionné le déploiement de « bombardements lourds et localisés » tout au long de la semaine, sans limitation de durée précisée. Trump a également affiché une volonté de négocier, proposant une immunité à ceux des forces de sécurité iraniennes qui cesseraient les combats.

Trump s’est adressé directement à la population iranienne, présentant la situation comme « la plus grande opportunité » pour le pays de changer de régime politique. Il a notamment mentionné que certains éléments des Gardiens de la révolution et des forces de police recherchaient des arrangements avec Washington, bien que cette information ne soit pas corroborée par des sources iraniennes indépendantes.

Les États‑Unis ont mené des frappes militaires en Iran dans le cadre d’une opération conjointe avec Israël visant des installations militaires, des infrastructures et des centres de commandement, qualifiée d’« Epic Fury » par Washington. Les bombardements ont touché plusieurs villes iraniennes, y compris la capitale Téhéran, et des cibles liées à la défense et au renseignement, entraînant un grand nombre de victimes civiles et des destructions importantes. En réaction, l’Iran a riposté en lançant des missiles et des drones vers des bases américaines et des positions alliées dans la région du Golfe. Cette escalade a suscité des réactions internationales appelant à la retenue face aux risques d’un conflit plus large au Moyen‑Orient.