Un F-35 américain touché par l'Iran ? Ce que l'enquête du Pentagone pourrait changer à la guerre

Un F-35A de l’US Air Force a effectué un atterrissage d’urgence sur une base américaine non divulguée au Moyen-Orient dans la nuit du 19 mars 2026, après une mission de combat au-dessus de l’Iran. Le Commandement central américain (CENTCOM) a confirmé l’incident sans en préciser la cause, tandis que les Gardiens de la Révolution iraniens (IRGC) revendiquaient avoir engagé l’appareil à 2h50, heure locale.

Un tir iranien en cause selon des sources proches du dossier

Le pilote a été pris en charge dans un état stable, ce qui laisse supposer des blessures. Deux sources anonymes citées par CNN, et d’autres proches du dossier rapportées par Air & Space Forces Magazine, affirment que le F-35 a bien été atteint par des tirs sol-air iraniens lors de son retour de mission. Les indices convergent vers un tir réel — mais le CENTCOM n’a, à ce stade, ni confirmé ni infirmé cette version, rendant toute conclusion définitive prématurée.

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La revendication iranienne s’accompagne d’une vidéo thermique publiée par les médias d’État. Une analyse conduite par FlightGlobal le 24 mars identifie plusieurs incohérences techniques — gradient thermique anormal sur la cellule, comportement atypique de l’explosion, suivi trop régulier du capteur — qui remettent en question son authenticité. La vidéo ne peut pas, à elle seule, établir les faits. L’IRGC dit également avoir intercepté plus de 125 drones américano-israéliens lors du même engagement.

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La furtivité du F-35 mise en question

L’incident survient trois semaines après le début du conflit, déclenché le 28 février 2026 par les premières frappes américano-israéliennes sur l’Iran. Pete Hegseth, secrétaire à la Défense, affirmait le même jour en conférence de presse que les défenses aériennes iraniennes avaient été « aplaties ».

Si le tir était confirmé, il constituerait le premier cas documenté d’un F-35 touché au combat depuis le déploiement opérationnel de l’appareil en 2018. Ali Vaez, directeur du Iran Project à l’International Crisis Group, estime que cela prouverait non pas l’obsolescence de la furtivité, mais la capacité d’une défense aérienne dense et adaptative à en neutraliser les avantages. L’Iran a développé des systèmes de détection infrarouge passifs — sans émission radar — déjà employés via les Houthis au Yémen contre des drones américains.

L’enquête du CENTCOM est toujours ouverte. Ses conclusions, attendues sans calendrier officiel précisé, pourraient contraindre le Pentagone à revoir les protocoles d’engagement des F-35 dans un environnement de défense aérienne de haute intensité.