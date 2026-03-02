Le détroit d’Ormuz est paralysé depuis le 1er mars 2026 suite aux frappes conjointes américano-israéliennes menées la veille contre des infrastructures militaires, nucléaires et de production de missiles en Iran, provoquant une envolée immédiate des cours pétroliers. Cette interruption du trafic maritime, par lequel transite environ un cinquième de la consommation mondiale de brut, profite directement à la Russie dont les exportations énergétiques deviennent une alternative sécurisée pour les marchés asiatiques.

Envolée des cours et chaos logistique

Le baril de Brent a bondi de 13 % dès l’ouverture des marchés ce lundi, franchissant brièvement la barre des 82 dollars. Les opérateurs réagissent à l’annonce des Gardiens de la Révolution iranienne restreignant de facto la navigation dans ce passage stratégique. Cette décision bloque ou contraint au détournement plus de 150 pétroliers et méthaniers, désorganisant profondément la chaîne d’approvisionnement mondiale en énergie. L’agence internationale de l’énergie (AIE) a indiqué dans son bulletin préliminaire que les alternatives logistiques terrestres sont insuffisantes pour compenser la fermeture du détroit.

La Russie, alternative pétrolière sécurisée

Contrairement au pétrole provenant d’Arabie saoudite, d’Irak ou du Koweït, le brut russe ne transite pas par le détroit d’Ormuz pour atteindre ses principaux clients. La paralysie du Moyen-Orient positionne de facto le pétrole russe comme la source d’approvisionnement la plus fiable à court terme. Cette configuration entraîne une hausse mécanique du prix du baril de l’Oural, augmentant les revenus du budget fédéral russe. La heatmap boursière publiée par RT montre une progression significative des géants pétroliers russes, avec une hausse de 2,17 % pour Rosneft et de 0,69 % pour Novatek, contrastant avec la baisse des indices occidentaux.

Chine et réalignement des marchés

La Chine, premier importateur mondial de pétrole et principal client de l’Iran, se trouve contrainte de réorganiser ses approvisionnements pour éviter une pénurie. Pékin se tourne massivement vers Moscou pour sécuriser les volumes nécessaires, renforçant ainsi la dépendance énergétique chinoise envers la Russie. Selon des données de suivi de navires compilées par Bloomberg, les tankers russes augmentent leur vitesse vers les ports chinois. Cette situation crée une pression financière accrue sur les économies occidentales en augmentant l’inflation, tout en offrant une bouffée d’oxygène aux finances publiques russes.