Iran : Trump s'en prend à la France et aux alliés de l'OTAN

Le président américain Donald Trump a accusé la France d’avoir été « très peu coopérative » dans un message publié ce mardi 31 mars 2026 sur son réseau Truth Social. Il évoque un refus d’autoriser le survol du territoire français par des avions transportant du matériel militaire vers Israël, ajoutant que les États-Unis « s’en souviendront ».

Dans le même message, il élargit ses critiques aux alliés européens membres de l’OTAN, affirmant qu’ils n’ont « absolument rien fait » dans la gestion du conflit avec l’Iran. Il écrit également que l’alliance « n’était pas là » lorsque les États-Unis en avaient besoin et estime que Washington « n’a pas à être là pour eux ».

Un désaccord sur l’implication militaire dans la région

Ces déclarations interviennent alors que les États-Unis cherchent à renforcer la sécurisation des routes maritimes dans le Golfe, en particulier autour du détroit d’Ormuz. Washington appelle ses partenaires à contribuer davantage à la protection du trafic énergétique dans cette zone stratégique. La position de la France diffère sur ce point. Le président Emmanuel Macron a indiqué que son pays ne participerait pas à des opérations militaires visant à débloquer le détroit en cas d’escalade, privilégiant une approche distincte dans la gestion de la crise.

Publicité

Des critiques répétées contre les alliés européens

Les propos de Donald Trump prolongent une série de prises de position visant les membres européens de l’OTAN. Il met en cause leur niveau d’engagement aux côtés des États-Unis et conteste le fonctionnement de l’alliance dans les situations de crise.

Le traité de l’OTAN repose sur un principe de défense collective, prévu par son article 5, qui engage les États membres en cas d’attaque contre l’un d’entre eux. Ce mécanisme ne couvre toutefois pas automatiquement les opérations extérieures menées en dehors du territoire des pays alliés. Aucune mesure concrète n’a été annoncée à ce stade à l’encontre de la France ou des autres alliés. Les discussions entre Washington et ses partenaires devraient se poursuivre dans les prochains jours, notamment sur la coordination des actions dans le Golfe.